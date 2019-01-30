СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-30T09:01:23+03:00

С 1 января минимальный размер взноса на капремонт в республике составляет 4 рубля 88 копеек

Изменить размер текста: A A

С 1 января якутяне будут платить за капремонт больше. Минимальный размер взноса на капремонт в республике - 4 рубля 88 копеек за квадратный метр для владельцев квартир в деревянных домах.

Для собственников квартир в деревянных домах размер ежемесячного взноса вырастет до 4,88 рублей (2018 - 3,75 руб.). В каменных домах без лифта - 6,88 рублей (2018 - 6,25 руб.), с лифтом - 9,13 рублей (2018 - 6,25 руб.).

Для собственников нежилых помещений в деревянных домах размер взноса вырастет до 11,86 рублей (2018 - 9,12 руб.), в каменных домах без лифта - до 12,17 рублей (2018 - 9,84 руб.), с лифтом - 13,69 рублей (2018 - 11,84 руб.).

Каждый собственник может рассчитать сумму ежемесячного платежа на капремонт. Так, для двухкомнатной квартиры в Якутске общей площадью 42 квадратных метра в доме без лифта ежемесячный платёж составит 288,96 рубля (42*6,88=288,96).

ИСТОЧНИК KP.RU