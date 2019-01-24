2019-01-24T09:11:56+03:00
Общество

Здание кинотеатра «Центральный» в Якутске не станет объектом культурного наследия

Администрация кинотеатра оспорила соответствующий приказ в суде
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Оспорен приказ о включении здания кинотеатра Центральный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Администрация кинотеатра оспорила соответствующий приказ в суде.

В феврале 2015 года была проведена экспертиза, которая подтвердила, что здание кинотеатра «Центральный» - объект культурного наследия регионального значения. Два года спустя приказом республиканского Департамента по охране объектов культурного наследия здание кинотеатра вошло в государственный реестр.

При этом администрацию кинотеатра обязали нести расходы на содержание здания, не менять его облик и не использовать оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции.

Арбитражный суд Якутии встал на сторону предпринимателей, которые подали заявление об отмене приказа. Суд усмотрел ряд нарушений при проведении экспертизы и счел, что приказ нарушает права и законные интересы администрации кинотеатра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путевку в финал турнира Ярыгина разыграют два борца из Якутии
11 якутских фильмов покажут на международном кинофестивале в Финляндии
Мэрия Якутска поможет с установкой пожарной сигнализации в деревянных домах
Филологи Якутска исправили названия автобусных остановок на якутском языке
«Прямой разговор» с Ольгой Балабкиной
Якутия лидирует по числу предложений в Нацпрограмму развития Дальнего Востока
В Якутске резко выросло количество обращений в скорую помощь
Крещенские морозы в Якутии сдают свои права
В Якутии мать пятерых детей осудили за растрату
«Дальневосточные гектары» можно будет оформить в собственность досрочно
К 2020 году в Якутске может появиться заповедник «Медвежьи острова»
Служба «112» заработает в Якутии до конца года
В Якутии выберут лучшего «Эколога-добровольца»
Грузоподъемность автозимника «Якутск-Нижний Бестях» увеличена до 40 тонн
В Якутии задержали лже-старателей с восемью мешками золотосодержащего концентрата