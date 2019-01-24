Здание кинотеатра «Центральный» в Якутске не станет объектом культурного наследия

СЕГОДНЯ 09:11 2019-01-24T09:11:56+03:00

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Оспорен приказ о включении здания кинотеатра Центральный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Администрация кинотеатра оспорила соответствующий приказ в суде.

В феврале 2015 года была проведена экспертиза, которая подтвердила, что здание кинотеатра «Центральный» - объект культурного наследия регионального значения. Два года спустя приказом республиканского Департамента по охране объектов культурного наследия здание кинотеатра вошло в государственный реестр.

При этом администрацию кинотеатра обязали нести расходы на содержание здания, не менять его облик и не использовать оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции.

Арбитражный суд Якутии встал на сторону предпринимателей, которые подали заявление об отмене приказа. Суд усмотрел ряд нарушений при проведении экспертизы и счел, что приказ нарушает права и законные интересы администрации кинотеатра.