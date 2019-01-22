В Оймяконском районе будут судить хирурга, пациент которого умер во время операции

СЕГОДНЯ 05:54 2019-01-22T05:54:54+03:00

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В Оймяконском районе перед судом предстанет бывший врач-хирург центральной районной больницы, пациент которого умер во время операции. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, в ноябре 2016 года хирург допустил ряд ошибок во время операции, что привело к смерти пациента.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.