В Оймяконском районе будут судить хирурга, пациент которого умер во время операции
Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности
Уголовное дело направлено в суд.
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В Оймяконском районе перед судом предстанет бывший врач-хирург центральной районной больницы, пациент которого умер во время операции. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, в ноябре 2016 года хирург допустил ряд ошибок во время операции, что привело к смерти пациента.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.