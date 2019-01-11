На федеральных трассах в Якутии будут установлены 24 комплекса фиксации нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-11T11:48:43+03:00

С их помощью можно будет фиксировать нарушения ПДД и вычислять среднюю скорость движения.

Камеры появятся в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках

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В 2019 году на федеральных трассах «Вилюй», «Лена» и «Колыма» заработают 24 автоматизированных комплекса фото- и видео-фиксации нарушений ПДД. Камеры будут установлены в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках.

В настоящее время уже установлены шесть автоматизированных комплексов на федеральной автодороге «Лена» в Мегино-Кангаласском, Алданском и Нерюнгринском районах.

Идет установка камер на трассах «Вилюй» и «Колыма». 18 автоматизированных комплексов будут установлены в Горном, Вилюйском, Верхневилюйском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Томпонском районах.

С их помощью можно будет фиксировать нарушения ПДД в обоих направлениях транспортного потока и вычислять среднюю скорость движения на определенных участках дороги.

По данным ГИБДД Якутии, на федеральных трассах республики в 2018 году произошло 149 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 54 человека, еще 234 получили травмы.