«Сахатранснефтегаз» обещает довести сроки техприсоединения к сетям до средних по стране
10 января на совещании у Главы Якутии были рассмотрены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности компании «Сахатранснефтегаз» за 2018 год. Одно из системообразующих предприятий республики, которое занимается транспортировкой и сбытом природного газа, закончило год с прибылью в 300 млн рублей.
Сегодня предприятие обслуживает газопроводы общей протяженностью 7 тысяч 121 км, из них около 2,7 тыс. км магистральных и порядка 4,5 тыс. км газораспределительных сетей. По итогам 2018 года компания выполнила план поставки природного газа потребителям на 100%.
В 2019 году компания планирует поставить 1,6 млрд кубометров природного газа, продолжить работу по газификации населенных пунктов и оформлению бесхозяйных газопроводов.
К 2020 году сроки технологического присоединения к газораспределительным сетям для малого бизнеса будут доведены до среднероссийских показателей - 135 дней.