«Сахатранснефтегаз» обещает довести сроки техприсоединения к сетям до средних по стране

11 Янв. 2019 2019-01-11T03:48:31+03:00

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10 января на совещании у Главы Якутии были рассмотрены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности компании «Сахатранснефтегаз» за 2018 год. Одно из системообразующих предприятий республики, которое занимается транспортировкой и сбытом природного газа, закончило год с прибылью в 300 млн рублей.

Сегодня предприятие обслуживает газопроводы общей протяженностью 7 тысяч 121 км, из них около 2,7 тыс. км магистральных и порядка 4,5 тыс. км газораспределительных сетей. По итогам 2018 года компания выполнила план поставки природного газа потребителям на 100%.

В 2019 году компания планирует поставить 1,6 млрд кубометров природного газа, продолжить работу по газификации населенных пунктов и оформлению бесхозяйных газопроводов.

К 2020 году сроки технологического присоединения к газораспределительным сетям для малого бизнеса будут доведены до среднероссийских показателей - 135 дней.