2018-12-27T04:48:18+03:00
Общество

В Якутии готовятся к пуску ракеты-носителя «Союз 2.1а» с космодрома «Восточный»

Части ракетоносителя будут падать на территории пяти районов республики
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Ракета-носитель «Союз 2.1а» выведет на солнечно-синхронную орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».Ракета-носитель «Союз 2.1а» выведет на солнечно-синхронную орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В».
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В Алданском и Вилюйском районах Якутии готовятся к очередному пуску ракеты-носителя «Союз» с космодрома «Восточный», который запланирован на 11 часов 07 минут 18 секунд по якутскому времени 27 декабря. По расчетам Роскосмоса, части ракетоносителя будут падать на территории пяти районов республики.

В обоих районах работают специалисты Минэкологии Якутии, республиканского Информационно-аналитического центра экологического мониторинга, представители Роскосмоса, сотрудники МЧС и Службы спасения. В районах падений развернуты мобильные лагеря. Специалисты проводят обследование территории на предмет нахождения там людей, ведется отбор проб снега и почвы для экологического мониторинга.

На активном участке полета над территорией Якутии предусматривается падение отделяющихся частей ракеты. Район падения второй ступени и хвостового отсека третьей ступени затрагивает территории Вилюйского, Верхневилюйского и Жиганского районов, а головного обтекателя — границы Олёкминского и Алданского районов.

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