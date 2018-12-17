Эстафета огня игр «Дети Азии» пройдёт по центральным улицам Якутска

17 Дек. 10:22 2018-12-17T10:22:40+03:00

Старт эстафете огня дадут за 50 дней до начала соревнований

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Маршрут эстафеты огня I зимних международных спортивных игр «Дети Азии» презентовали на Сахалине. Старт эстафете огня дадут за 50 дней до начала соревнований.

22 декабря обряд зажжения огня проведут на родине Игр – в Якутии, в Национальном природном парке «Ленские столбы». Оттуда пламя доставят в Якутск, где 23 декабря эстафета пройдёт по центральным улицам города.

В новогоднюю ночь, когда куранты пробьют 12, символ игр прибудет на главную площадь Южно-Сахалинска, где его передадут на временное хранение руководству области. 7 января огонь отправится на Курильские острова, а 18 января пламя начнет свое шествие по Сахалину с самого северного города острова - Охи.

В каждом населенном пункте символ Игр понесут факелоносцы. На эту роль выбрали более 360 человек: выдающиеся спортсмены, политики, организаторы игр, почетные гости.

Огонь игр прибудет в Южно-Сахалинск 9 февраля, когда и состоится церемония открытия I международных зимних спортивных игр «Дети Азии».