Всё ради лайков: блогер из Якутска угнал автобус, но перепутал газ с тормозом

14 Дек. 08:35 2018-12-14T08:35:48+03:00

В попытке снять видео для соцсетей 19-летний парень повредил несколько транспортных средств

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В дежурную часть полиции обратился директор одной из автотранспортных организаций Якутска. Мужчина заявил о незаконном проникновении на территорию предприятия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили довольно быстро. Им оказался 19-летний житель Якутска, который ведет свой блог в соцсетях.

Как выяснилось, молодой человек решил снять для своего блога видео, как он водит автобус. На территорию автотранспортной организации он вместе с друзьями проник без труда – раньше здесь работал его отец.

В процессе съемки молодой человек перепутал газ с тормозом и задел припаркованные рядом автобусы. Испугавшись, блогер с друзьями сбежали с места происшествия.

В глазах полиции жажда славы парня «потянула» на статью. Возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.