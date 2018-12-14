2018-12-14T08:35:48+03:00
Происшествия

Всё ради лайков: блогер из Якутска угнал автобус, но перепутал газ с тормозом

В попытке снять видео для соцсетей 19-летний парень повредил несколько транспортных средств
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Архив "КП"
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В дежурную часть полиции обратился директор одной из автотранспортных организаций Якутска. Мужчина заявил о незаконном проникновении на территорию предприятия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого установили довольно быстро. Им оказался 19-летний житель Якутска, который ведет свой блог в соцсетях.

Как выяснилось, молодой человек решил снять для своего блога видео, как он водит автобус. На территорию автотранспортной организации он вместе с друзьями проник без труда – раньше здесь работал его отец.

В процессе съемки молодой человек перепутал газ с тормозом и задел припаркованные рядом автобусы. Испугавшись, блогер с друзьями сбежали с места происшествия.

В глазах полиции жажда славы парня «потянула» на статью. Возбуждено уголовное дело за угон транспортного средства.

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