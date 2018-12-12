В 19 школах Якутска объявлен карантин

12 Дек. 12:34 2018-12-12T12:34:34+03:00

В десяти детсадах столицы не работают 17 групп, которые посещают около шестисот воспитанников

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В Якутске растет число детей, заболевших ОРВИ. По информации замглавы города Натальи Степановой, на карантин по ОРВИ закрыты около 70 классов в 19 школах города.

По той же причине в десяти детсадах столицы не работают 17 групп, которые посещают около шестисот воспитанников.

Число заболевших ребятишек в столице республики растет. 3 декабря из-за вспышки ОРВИ был приостановлен учебный процесс в 34 классах 13 школ. Также карантин был объявлен в трех группах дошкольных учреждений.

Общий карантин для всех школ и детских садов вводится, если количество заболевших достигает 20%.