2018-12-11T08:31:28+03:00
Звезды

«За умение видеть в малом большое»: якутский фильм «Царь-птица» отметили на кинофестивале «Arctic оpen»

Картина Эдуарда Новикова получила специальный приз кинофестиваля
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Награды также удостоились актеры Степан Петров и Зоя Попова, исполнившие главные роли.Награды также удостоились актеры Степан Петров и Зоя Попова, исполнившие главные роли.
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Фильм Эдуарда Новикова «Царь-птица» («Тойон кыыл») получил специальный приз кинофестиваля «Arctic оpen». Награды также удостоились актеры Степан Петров и Зоя Попова, исполнившие главные роли.

Картина получила спецприз «За умение видеть в малом большое». Отдельно отметили актерскую игру – Степана Петрова и Зою Попову наградили дипломом «За уникальный актерский дуэт».

II Международный фестиваль стран Арктики «Arctic оpen» проходил в Архангельске с 6 по 9 декабря. В конкурсной программе были представлены 53 игровых, документальных и полнометражных фильма. Одна из целей фестиваля — привлечь внимание к Арктике.

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Картина также представлена в основной конкурсной программе в номинации «Полнометражное игровое кино» (подробности)

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