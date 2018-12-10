Полмиллиона за лояльность: экс-директор одного из госпредприятий Якутии пойдет под суд за взятку

СЕГОДНЯ 07:06 2018-12-10T07:06:18+03:00

Обвиняемый требовал деньги у директора строительной фирмы, выигравшей конкурс на строительство газопровода в селе Табага

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43-летний экс-гендиректор государственного унитарного предприятия «Стройсельгазификация» пойдет под суд за вымогательство и получение взятки.

По версии следствия, в декабре 2016 года обвиняемый потребовал полмиллиона рублей у директора строительной организации, выигравшей конкурс на строительство газопровода в селе Табага на 23 млн рублей. При этом мздоимец намекнул подрядчику на создание административных барьеров при оплате и приемке выполненных работ в случае его несговорчивости.

Угрозы подрядчик воспринял всерьез и перечислил деньги на банковскую карту директора «Стройсельгазификации». Впоследствии взяткодатель написал явку с повинной, активно сотрудничал со следствием и был освобожден от уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.