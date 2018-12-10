В Якутии два народных избранника лишились мандатов, не предоставив сведений о доходах

СЕГОДНЯ 04:02 2018-12-10T04:02:13+03:00

За "забывчивость" поплатились два члена Совета депутатов поселка Алмазный

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В Мирнинском районе Якутии два народных избранника лишились мандатов, не предоставив сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Два члена Совета депутатов поселка Алмазный нарушили законодательство о противодействии коррупции, «забыв» отчитаться о своих доходах и имуществе.

Нарушения обнаружились в ходе прокурорской проверки. По представлению надзорного ведомства полномочия народных избранников прекращены досрочно.