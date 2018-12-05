2018-12-05T05:17:08+03:00
Происшествия

Вот так «Сюрприз»: в Якутске кто-то пытался украсть аттракцион

Возбуждено уголовное дело
Поделиться:
Чтобы проникнуть на склад, где в разобранном виде хранился аттракцион, злоумышленники повредили шлагбаум.Чтобы проникнуть на склад, где в разобранном виде хранился аттракцион, злоумышленники повредили шлагбаум.
Изменить размер текста:

В столице республики неизвестные пытались украсть со склада аттракцион «Сюрприз». Инцидент произошел в конце октября 2018 года.

Как выяснилось в ходе доследственной проверки, чтобы проникнуть на склад компании «Амбика», где в разобранном виде хранился аттракцион стоимостью более полумиллиона рублей, злоумышленники повредили шлагбаум. Попытка похищения не удалась, так как на место происшествия прибыли представители собственника.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До конца года более 120 детей-сирот получат квартиры в Якутске
В Якутске создан важный для обманутых дольщиков прецедент
Центр медицины катастроф Якутии получил два современных реанимобиля
Имени Платона Ойунского: в голосовании за имя воздушной гавани Якутска определился победитель
В Якутии открыта еще одна ледовая переправа
В центре Якутска «поселилась» семья белых медведей
Студент Якутской балетной школы получил именную стипендию фонда Галины Улановой
Житель Якутска умыкнул с прежней работы 2,5 тонны солярки вместе с цистерной
Зима-2019 будет теплой. Но не в Якутии
Жители Крайнего Севера смогут бесплатно ездить по новым платным дорогам
В Якутии работают 19 ледовых переправ
В Якутске будут судить хозяйку «резиновой» квартиры, прописавшую у себя 48 мигрантов
Пять автозимников открыто на федеральных трассах «Вилюй» и «Колыма»
В нескольких школах Якутска введен карантин из-за вспышки ОРВИ
Лже-кредитный инспектор из Якутска обвел вокруг пальца семь женщин
Борец из Якутии стал серебряным призером международных соревнований
Житель Якутии отомстил соседу, бросив на его машину горящую телогрейку
В Якутии стартует кампания по повышению культуры участников дорожного движения
В Якутске аккредитован первый объект по программе «Военная ипотека»
Фестиваль «Зима начинается с Якутии» - в числе лучших российских праздников встречи зимы
Лучшая гостиница Дальнего Востока ушла с молотка
Покинул свой пост директор технического центра телевидения и радиовещания Якутии