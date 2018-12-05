2018-12-05T05:17:08+03:00
Происшествия

Вот так «Сюрприз»: в Якутске кто-то пытался украсть аттракцион

Возбуждено уголовное дело
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Чтобы проникнуть на склад, где в разобранном виде хранился аттракцион, злоумышленники повредили шлагбаум.Чтобы проникнуть на склад, где в разобранном виде хранился аттракцион, злоумышленники повредили шлагбаум.
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В столице республики неизвестные пытались украсть со склада аттракцион «Сюрприз». Инцидент произошел в конце октября 2018 года.

Как выяснилось в ходе доследственной проверки, чтобы проникнуть на склад компании «Амбика», где в разобранном виде хранился аттракцион стоимостью более полумиллиона рублей, злоумышленники повредили шлагбаум. Попытка похищения не удалась, так как на место происшествия прибыли представители собственника.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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