Житель Якутска умыкнул с прежней работы 2,5 тонны солярки вместе с цистерной

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-04T10:50:38+03:00

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Цистерны с 2,5 тоннами солярки стоимостью 220 000 рублей недосчиталось предприятие по ремонту и обслуживанию дорог Горного района республики. Вскоре полиция задержала подозреваемого - ранее судимого 32-летнего уроженца Якутска.

Как выяснилось, мужчина ранее был сотрудником этой организации и знал, что на территории неработающего кафе у трассы «Вилюй» стоит емкость с топливом. Уволившись с предприятия, он подогнал туда грузовик с манипулятором и вывез цистерну в Якутск.

В настоящее время похищенное имущество изъято, возбуждено уголовное дело.