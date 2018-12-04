Житель Якутска умыкнул с прежней работы 2,5 тонны солярки вместе с цистерной
Сумма ущерба составила 220 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело.
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Цистерны с 2,5 тоннами солярки стоимостью 220 000 рублей недосчиталось предприятие по ремонту и обслуживанию дорог Горного района республики. Вскоре полиция задержала подозреваемого - ранее судимого 32-летнего уроженца Якутска.
Как выяснилось, мужчина ранее был сотрудником этой организации и знал, что на территории неработающего кафе у трассы «Вилюй» стоит емкость с топливом. Уволившись с предприятия, он подогнал туда грузовик с манипулятором и вывез цистерну в Якутск.
В настоящее время похищенное имущество изъято, возбуждено уголовное дело.