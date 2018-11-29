Экс-директор православной гимназии в Якутии приговорен к 17 годам заключения

СЕГОДНЯ 08:38 2018-11-29T08:38:17+03:00

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Экс-директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии отец Мелетий (в миру - Андрей Ткаченко) приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дело в закрытом режиме рассматривал Хангаласский районный суд Якутии.

Бывший директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии, которой он руководил 7 лет, был взят под стражу в июле 2017 года.

Священнослужителя обвиняли в совершении 87 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, но в суде смогли доказать лишь 46 из них.

Суд приговорил отца Мелетия к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и постановил взыскать в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере четырехсот тысяч рублей.

На время следствия иеромонах Мелетий был отстранен от служения. По словам представителя Якутской епархий, после вступления приговора в законную силу будет поднят вопрос о лишении священнослужителя сана.