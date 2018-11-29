В парламенте Якутии обсудят перенос «мусорной реформы»

СЕГОДНЯ 03:53 2018-11-29T04:03:52+03:00

Регион пока не готов работать по новым правилам обращения с отходами

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В парламенте республики обсудят перенос «мусорной реформы» на 2020 год. Как отмечают в профильном комитете Ил Тумэн, регион пока не готов работать по новым правилам сбора, утилизации и переработки отходов.

В республике определены региональные операторы по всем пяти территориальным зонам, однако муниципалитеты не готовы к реализации закона. Кроме того, только малая часть мусорных полигонов Якутии зарегистрирована в государственном реестре.

Ранее депутаты Красноярского края предложили отложить введение платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях до 2020 года.

Основная причина — на этих территориях почти полностью отсутствует инфраструктура по обращению с отходами, а затраты на их сбор и транспортировку не соотносятся с численностью населения. Кроме того, в этих районах существует проблема утилизации отходов, а их сортировка экономически нецелесообразна.