В Якутск прибыла новая дорожная техника

СЕГОДНЯ 05:47 2018-11-08T05:47:40+03:00

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В столицу республики доставили последнюю партию новой спецтехники для нужд города.

Решение о приобретении для «Якутдорстроя» 13 дорожных машин было принято весной 2018 года. Вся техника прибыла в Якутск и сегодня готова к эксплуатации.

- Некоторые спецмашины будут использоваться в столице республике впервые — это вакуумная подметально-уборочная машина и рециклер для ремонта дорожных швов. Надеюсь, что горожане ощутят результаты работы новой техники в ближайшее время, — написал на своей странице в Instagram глава Якутии Айсен Николаев.