Лимиты на продажу бензина АИ-92 выросли более чем в два раза Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Якутии, которая несколько недель держала в напряжении жителей южных районов республики, начинает стабилизироваться. Правительство региона объявило о существенном увеличении суточных лимитов отпуска топлива на заправках Алданского и Нерюнгринского районов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Это стало результатом целенаправленной работы руководства республики с ресурсоснабжающими компаниями. Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил положительную динамику.

- Как я говорил в начале недели, ситуация с бензином в Якутии стабилизируется. Сегодня суточный лимит отпуска бензина АИ-92 увеличен с 9 до 20 тонн, АИ-95 — с 35 до 40 тонн, - сказал Айсен Николаев.

Это означает, что водители в Алдане и Нерюнгри смогут заправляться чаще и без многочасовых очередей, которые стали обычным делом в последние недели.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ АЛДАНА И НЕРЮНГРИ

Председатель правительства республики Кирилл Бычков раскрыл подробности достигнутых договоренностей. По его словам, меры затронут заправки двух районов региона - Алданского и Нерюнгринского. В рамках обновленного графика поставок суточный лимит отпуска наиболее востребованных марок бензина серьезно скорректирован.

Бензин АИ-92, который до недавнего времени отпускали по девять тонн в сутки, теперь доступен в объеме 20 тонн. Это более чем двукратное увеличение. Бензин АИ-95 также стал доступнее - суточный лимит подняли с 35 до 40 тонн. Для сравнения: еще неделю назад водители жаловались, что к вечеру топлива на заправках уже не оставалось, а некоторым приходилось стоять в очередях с раннего утра.

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН В ЯКУТИИ

Ограничения на отпуск топлива вводились вынужденно из-за логистических сложностей с поставками. Сейчас правительство продолжает держать ситуацию на контроле до полной отмены ограничений. Бензин в Алдане и в Нерюнгри теперь должны появляться на АЗС в достаточных объемах, чтобы покрыть большую часть повседневных нужд местных жителей и транзитного транспорта.

Что касается цен на бензин в Якутске и южных районах, то пока они остаются на прежнем уровне. Резкого скачка стоимости не произошло, хотя дефицит бензина в некоторых районах создавал предпосылки для спекуляций. Власти заверили, что держат под контролем не только объемы поставок, но и ценообразование.

Правительство Якутии не снимает руку с пульса. Кирилл Бычков подчеркнул, что мониторинг ситуации будет продолжаться до полной отмены ограничений.

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