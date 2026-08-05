Брошенный трактор обнаружили рядом с селом: спасатели каждый день находят новые следы пропавшего в Якутии мужчины, который заплутал на десятки километров в тайге

С каждым днем поисковики находят все новые зацепки Фото: архив Службы спасения Якутии

В Нюрбинском улусе уже больше недели продолжаются масштабные поиски пропавшего мужчины 1978 года рождения. Сельчанин выехал на тракторе из села Чкалов в соседнее село Акана, но по дороге перепутал маршрут и заблудился в тайге. К поискам подключились спасатели, полиция и простые местные жители, которые ежедневно прочесывают лесные массивы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сигнал о пропаже поступил в экстренные службы в ночь на 26 июля. Обеспокоенный специалист из Аканинского наслега сообщил, что тракторист не доехал до пункта назначения. Спустя время технику нашли в местности Бөрө Бааһыната - это всего в полутора километрах от того самого села Чкалов, откуда мужчина и выезжал. Однако самого водителя рядом не оказалось. Судя по всему, он бросил машину и попытался выбраться пешком.

С каждым днем поисковики находят все новые зацепки. Как рассказал начальник Нюрбинского поисково-спасательного отряда Афанасий Ноев, на месте постоянно обнаруживают свежие следы пропавшего. Это говорит о том, что мужчина жив и двигается, но вот увидеть его самого пока никому не удается. Самая последняя информация по следам указывает на то, что заблудившегося тракториста искали уже между селом Хатыҥ Сыһыы и летником, причем это расстояние составляет порядка 60 километров от самого населенного пункта.

Чтобы ускорить процесс и повысить шансы на успех, в улус вчера, 4 августа, прибыло серьезное подкрепление. Из соседнего Верхневилюйска выдвинулись три профессиональных спасателя, которые привезли с собой квадрокоптер. С помощью дрона они будут обследовать труднодоступные лесные участки с воздуха. Также к операции подключились полицейские и добровольцы из соседних сел Акана и Хорула, которые хорошо знают эту местность. Сейчас поиски идут круглосуточно, надежда найти мужчину живым не покидает спасателей.