Якутские врачи вернули зрение девочке из Арктики Фото: Официальный канал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы

В Якутской республиканской офтальмологической больнице врачи восстановили зрение семилетней Алиаде из Оленекского района. Девочке с врожденной катарактой успешно провели операцию по удалению помутневшего хрусталика и имплантировали искусственную линзу, изготовленную по индивидуальным параметрам глаза.

Диагноз ребенку поставили год назад во время профилактического осмотра в детском саду. По словам отца девочки Александра Иванова, заболевание долгое время никак себя не проявляло. Родители лишь замечали, что дочь часто щурилась, особенно во время фотографирования. Операцию пришлось отложить из-за сопутствующих проблем с сердцем.

Хирургическое вмешательство выполнила врач высшей категории, главный внештатный офтальмолог Минздрава Якутии Екатерина Захарова. Уже после операции родители заметили первые изменения. «Дочка долго рассматривала свои руки, словно удивлялась тому, что наконец хорошо видит», - рассказал отец пациентки. Осенью Алиада пойдет в первый класс, а через два месяца ей предстоит операция на втором глазе.

Как отметил главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан, подобные операции детям с врожденной катарактой в регионе выполняют уже четыре года. Ранее маленьким пациентам приходилось выезжать на лечение в другие города. Для освоения современных методов якутские специалисты прошли обучение в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, что позволило организовать высокотехнологичную помощь детям непосредственно в республике.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru