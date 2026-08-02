В активной фазе тушения сейчас находятся три пожара Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

2 августа лесопожарные формирования продолжают борьбу с огнем в нескольких районах республики. Часть пожаров тушат в зонах авиационного и наземного мониторинга, часть действует на удаленных и труднодоступных территориях. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В активной фазе тушения сейчас находятся три пожара. Самый крупный действует в Кобяйском улусе - огонь прошел 364 гектара, там работают 72 парашютиста-десантника Авиалесоохраны и 13 сотрудников Якутлесресурса.

В Амгинском улусе зафиксированы два небольших очага по 0,5 гектара каждый. На первом задействованы 11 десантников и 13 лесных пожарных, на втором - 16 десантников и 13 сотрудников Якутлесресурса.

В Намском улусе пожар на 7 гектарах удалось локализовать, там работают 15 десантников, 12 лесных пожарных, 2 сотрудника лесной охраны и 5 единиц спецтехники.

На удаленных и труднодоступных территориях ситуация серьезнее. В Оленекском районе пожар на 45 гектарах тушат 65 десантников, к ним присоединились 25 добровольцев, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы, 5 специалистов Службы спасения и 12 единиц техники.

В Среднеколымском районе один пожар разросся до 27,1 тысячи гектаров, там работают 24 десантника, 2 лесных пожарных, 31 доброволец и 10 единиц техники. Второй очаг на 46 746 гектарах удалось локализовать, на его тушении задействованы 11 парашютистов-десантников.

При обнаружении дыма или огня в лесу жителей просят звонить по номерам: 8-800-100-94-00, 8 (4112) 44-74-76 и 8 (4112) 44-77-28.

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