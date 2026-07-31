Зарезал коллегу в подъезде: мужчина в суде пытался оправдать убийство состоянием аффекта в Якутии

Мужчина пытался обжаловать приговор, но безуспешно Фото: Прокуратура Якутии.

Верховный суд Якутии поставил точку в деле об убийстве, которое произошло в Усть-Янском районе в декабре 2025 года. Приговор 39-летнему уроженцу Абыйского района оставили без изменения - мужчина проведет 8 лет и 9 месяцев в колонии строгого режима. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Трагедия разыгралась из-за банального рабочего конфликта. Осужденный и его будущая жертва вместе работали, а в тот злополучный вечер решили скоротать время за распитием спиртного. Разговор быстро перешел в ссору - мужчины не сошлись во мнениях по каким-то производственным вопросам.

Конфликт накалился настолько, что они вышли в подъезд дома выяснять отношения. Там осужденный выхватил нож и нанес коллеге три удара. Ранения оказались настолько серьезными, что пострадавший скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.

На суде подсудимый признал вину лишь частично. Его защита пыталась убедить присяжных в том, что мужчина действовал в состоянии аффекта и не отдавал себе отчета в происходящем. Однако коллегия присяжных заседателей с этой версией не согласилась.

С учетом позиции государственного обвинителя вина подсудимого была признана полностью доказанной. Защита попыталась обжаловать приговор в Верховном суде республики, но апелляционная инстанция с доводами не согласилась. Прокуратура настояла на законности и справедливости вынесенного наказания. В итоге приговор вступил в законную силу, и ближайшие без малого девять лет осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.

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