Мужчину случайно заметил работник на сенокосе Фото: служба спасения Якутии

В Хангаласском улусе Якутии завершилась драматическая история – мужчина 1974 года рождения, который пропал 5 июля, найден живым спустя 25 дней. Его случайно заметил работник на сенокосе 30 июля примерно в 80 километрах от села Немюгюнцы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Известно, что пострадавший приехал из Якутска 1 июля работать на конебазу «Дьөһөгөй» в 70 километрах от села. По какой причине он ушел в лес и заблудился, пока не уточняется. Сейчас мужчину везут в медицинское учреждение Якутска – его состояние оценивают врачи. Поиски вели в два этапа: первые 10 дней активных поисков не дали результата, а 23 июля операцию возобновили после заявления от супруги пропавшего.

«Мужчина найден живым, информация о состоянии его здоровья уточняется», – сообщили в Службе спасения Якутии.

Спасатели напоминают: если близкий человек не выходит на связь в лесу, не ждите – сразу подавайте заявление в полицию и поисковые службы. Каждый час может быть решающим.

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