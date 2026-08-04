Преступление произошло в ноябре 2025 года Фото: прокуратура Якутии

В Якутске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих мужчин, обвиняемых в похищении человека, угрозе убийством, умышленном причинении вреда здоровью и угоне. По версии следствия, инцидент произошел еще в ноябре 2025 года, но теперь все материалы собраны и переданы в суд. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

21 ноября 2025 года житель Хангаласского района, приехав в Якутск, встретился с двумя знакомыми и рассказал о давнем конфликте с другим мужчиной. Он предложил похитить обидчика, и друзья согласились.

Всем фигурантам предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ Фото: прокуратура Якутии

В тот же день они напали на потерпевшего возле дома на улице Ильменская, избили его кулаками, вытащили из автомобиля и пересадили в другую машину. Затем жертву вывезли на участок местности в районе СОТ «Природа» по Вилюйскому тракту, где продолжили избивать - наносили удары твердым предметом (по данным следствия, деревянной битой) и снимали все на телефон, требуя принести извинения. Один из нападавших при этом высказал угрозу убийством, предложив «разбить ему голову». После этого потерпевшего вернули обратно.

Мужчину вытащили из автомобиля и пересадили в другой Фото: прокуратура Якутии

В результате мужчине причинены телесные повреждения средней тяжести. Всем троим фигурантам предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, включая похищение группой лиц, угрозу убийством и угон с применением насилия. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд.