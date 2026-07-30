Учитель из Якутска вышел в полуфинал всероссийского телешоу «Классная тема!» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Учитель математики Саха-корейской школы города Якутска Сергей Гронин вошел в число 35 полуфиналистов пятого сезона всероссийского телешоу «Классная тема!». Имена участников, прошедших в следующий этап конкурса, объявили Министерство просвещения Российской Федерации и телеканал «Россия».

Телепроект «Классная тема!» посвящен современным педагогам и направлен на популяризацию профессии учителя. Его главная задача — показать всей стране талантливых преподавателей, которые умеют интересно и доступно объяснять учебный материал, вдохновляют школьников на получение знаний и используют современные подходы в образовательном процессе.

Участие Сергея Гронина в полуфинале стало значимым событием не только для его школы, но и для всей системы образования Якутии. Педагог получил возможность представить республику на федеральном уровне, продемонстрировать свои профессиональные навыки и авторские методики преподавания математики.

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил всех полуфиналистов пятого сезона проекта, отметив, что за годы существования «Классная тема!» стала эффективной площадкой для профессионального развития педагогов. По его словам, участие в телешоу позволяет учителям обмениваться опытом, демонстрировать лучшие образовательные практики и повышать престиж профессии.

«Проект уже зарекомендовал себя как важная площадка для развития педагогического сообщества. Благодаря участию в телешоу талантливые учителя получают возможность заявить о себе, вдохновить коллег и показать современные подходы к обучению», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Всероссийское телешоу ежегодно собирает тысячи заявок от педагогов со всей страны. На конкурс поступают уроки по различным школьным предметам, после чего эксперты отбирают лучших участников, которые проходят несколько этапов испытаний. Полуфиналисты продолжают борьбу за право выйти в финал и принять участие в телевизионных съемках.

Особое внимание в проекте уделяется не только предметным знаниям, но и умению учителя заинтересовать аудиторию, сделать урок ярким, понятным и увлекательным. Именно такие качества позволяют педагогам завоевывать внимание школьников и формировать у них интерес к обучению.

Для Якутии участие Сергея Гронина в полуфинале стало еще одним подтверждением высокого уровня региональной системы образования и профессионального мастерства педагогов республики. Выход в число лучших учителей страны открывает новые возможности для обмена опытом, внедрения современных образовательных технологий и популяризации лучших педагогических практик.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru