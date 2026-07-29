Гул вместо тишины: жительница Якутска через суд добилась устранения шума от лифта Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

После ремонта выяснилось, что жить спокойно в доме невозможно: из шахты лифта доносились гул, скрежет и ударный шум. Попытки решить проблему с застройщиком результата не дали, и женщине пришлось обращаться в суд.

Квартиру в доме на улице Байкалова она приобрела по договору долевого участия в 2022 году. Когда ремонт был завершен, обнаружился серьезный недостаток — постоянный шум от лифтового оборудования. Весной 2024 года собственница обратилась к застройщику, однако там заявили, что все соответствует нормативам. При этом проведенные лабораторные исследования показали превышение допустимого уровня шума, но их результаты женщине так и не предоставили.

Пока застройщик не предпринимал действенных мер, жильцы дома направили коллективную жалобу в надзорные органы. После проверки Роспотребнадзор также зафиксировал превышение допустимого уровня шума и вынес компании предостережение. Попытка решить проблему с помощью шумоизоляции в конце 2024 года не помогла: повторные замеры снова показали нарушение санитарных норм.

В суде застройщик настаивал, что дом построен по всем требованиям, а ответственность за возникшую проблему должны нести поставщик оборудования и монтажная организация. Кроме того, компания утверждала, что впоследствии нарушения были устранены.

Однако судебная экспертиза показала обратное. Специалисты установили, что шум возникает из-за отсутствия виброгасящих и звукоизоляционных прокладок на металлических балках, из-за чего вибрация лифтовой лебедки передается на несущие конструкции здания. Позже еще одна экспертиза подтвердила: ранее выполненные работы не устранили проблему, а конструкция нуждается в полноценной доработке по проекту.

Суд пришел к выводу, что квартира была передана покупательнице с недостатками, за которые отвечает застройщик.

Компанию обязали в течение 120 дней после вступления решения в законную силу выполнить комплекс работ по устранению шума в соответствии с выводами экспертов. Кроме того, в пользу истицы взыскали 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и 55 тысяч рублей судебных расходов на представителя. Если решение суда не будет исполнено вовремя, застройщик должен выплачивать по 10 тысяч рублей за каждый месяц просрочки. Также с компании взыскана государственная пошлина.

Женщина попыталась оспорить решение, посчитав слишком длительным срок устранения недостатков и недостаточным размер судебной неустойки. Однако Верховный суд Республики Саха (Якутия) не нашел оснований для изменения решения. Апелляционная инстанция оставила его без изменений.

В итоге затянувшийся спор обошелся застройщику как минимум в 115 тысяч рублей уже сейчас — не считая возможной ежемесячной неустойки, если недостатки не будут устранены в установленный срок.

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