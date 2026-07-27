Взял в руки телефон на зарядке: 15-летнего подростка убило током в Якутске

Предположительно, виной трагедии могло стать плохое качество зарядного устройства Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске ученик девятого класса умер от удара током. Трагедия случилась в момент зарядки гаджета. По предварительной информации, молодой человек прикоснулся к батарее, когда его пронзил разряд. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как стало известно «КП» - Якутия», мальчик приехал в республику к родственникам. Семья характеризуется как благополучная, никто и подумать не мог, что короткий визит обернется такой бедой. Подросток находился в городе проездом - он ждал междугороднее такси, чтобы отправиться в Верхневилюйский район.

Время тянулось, парень решил скоротать ожидание за смартфоном: поставил гаджет на зарядку и продолжил им пользоваться. В какой-то момент произошла утечка тока, и через устройство пошло смертельное напряжение. От удара током подросток скончался на месте, шансов выжить у него не было.

Предположительно, виной трагедии могло стать плохое качество зарядного устройства. Неисправный адаптер или поврежденный кабель могли спровоцировать короткое замыкание и пробой напряжения на корпус телефона, а от него - на человека. Открыто уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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