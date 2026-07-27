В Верхоянском районе ситуация ухудшается Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии дождевой паводок продолжается, но ситуация неоднородная. В Олекминском районе уровень воды у города Олекминск за 12 часов снизился на 27 см и сейчас составляет 787 см при критической отметке 1060 см. Вода покинула 31 дворовую территорию из 32 подтопленных ранее - осталась только одна. В Якутске уровень упал до 604 см, но под водой пока находится один двор. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Спад также зафиксирован в Табаге, Кангалассах и Пригородном. В Намском районе уровень воды в Графском Береге - 885 см, в Ымыяхтахе - 572 см. В Сунтарском районе вода составляет 332 см при критической отметке 1330 см, здесь подтоплены 89 дворов и 44 дома, обрушен берег Вилюя, нарушено сообщение с тремя поселками. В Эвено-Бытантайском районе освободилась почти вся территория, подтопленными остаются 671 гектар сенокосов.

А вот в Верхоянском районе ситуация ухудшается. На реке Яна уровень за сутки вырос на 31 см, на реке Дулгалах в Суордахе подтоплены 41 двор и 35 домов, а на реке Сартанг за сутки вода поднялась на 118 см, приблизившись к критической отметке. На малых реках продолжается подъем - идет повторная волна дождевого паводка. Спасатели следят за обстановкой.