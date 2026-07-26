Пожар в Оленекском районе подошел на 4,5 километра к селу Эйик

На утро 26 июля лесопожарные формирования продолжают борьбу с огнем в нескольких районах республики. Часть пожаров тушат в зонах авиационного и наземного мониторинга, часть действует на удаленных и труднодоступных территориях. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В активной фазе тушения сейчас находятся три пожара. В Алданском районе огонь прошел 6 гектаров, там работают 10 парашютистов-десантников Авиалесоохраны и 2 единицы техники. В Усть-Майском районе ситуация напряженнее: один пожар разросся до 71 гектара, на его тушение бросили 67 десантников, второй очаг занял один гектар, с ним справляются 10 сотрудников Якутлесресурса. Самые крупные очаги зафиксированы в Среднеколымском районе. Один пожар достиг площади 14 926 гектаров, на нем работают 24 десантника. Второй разросся до 35 425 гектаров, там задействованы 11 парашютистов-десантников.

Особого внимания заслуживает ситуация в Оленекском улусе, где пожар действует в опасной близости от села Эйик. Как сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев, расстояние от кромки огня до населенного пункта составляет около 4,5 километра. Огонь распространяется с севера на юг, однако прямой угрозы для жителей и инфраструктуры села пока нет.

Для защиты Эйика развернули масштабные работы. Лесопожарные формирования вместе с местным населением вручную прокладывают минерализованную полосу полукругом со стороны леса, чтобы изолировать поселок от дальнейшего распространения огня. Уже проложено около шести километров таких заградительных рубежей. В ближайшее время вдоль созданной линии планируется провести контролируемый отжиг.

Главный лесничий республики Андрей Коноплев отметил, что на руку пожарным играют и естественные преграды - озера, расположенные к югу и северо-востоку от села. Они также способствуют локализации возгорания. Всего к ликвидации пожара привлекли 89 человек: 59 парашютистов-десантников Авиалесоохраны, 5 сотрудников Государственной противопожарной службы и 25 представителей местного населения. Задействовано 12 единиц вездеходной техники.

- Сегодня будет проведен отжиг вдоль созданной линии. Также планируется продолжить прокладку минполос между озерами с северо-западной и юго-западной стороны от поселка, - добавил главный Андрей Коноплев.

Вся техника и люди продолжают работать в сложных условиях, чтобы не дать огню распространиться дальше.

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