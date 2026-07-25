Суд вынес приговор 61-летнему жителю села Сегян-Кюель по леду об убийстве Фото: Прокуратура Якутии.

В Кобяйском районе суд вынес приговор 61-летнему жителю села Сегян-Кюель. Мужчину признали виновным в убийстве 37-летнего сына. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Трагедия разыгралась в ночь на 12 апреля 2026 года, когда оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Конфликт вспыхнул на веранде дома. Пьяный сын начал избивать отца - бил кулаками по лицу, пинал ногами в грудь, живот и спину.

В какой-то момент подсудимый метнулся в подсобное помещение веранды и схватил охотничье ружье Benelli M1 Super 90 12-го калибра. Зарядив его патронами, мужчина сначала пальнул в потолок и во входную дверь. Услышав выстрелы, сын бросился со двора обратно к дому, рванул дверь веранды на себя, и в этот момент отец с расстояния не больше трех метров прицельно выстрелил ему прямо в голову.

Как позже установила экспертиза, смерть наступила мгновенно. Пуля пробила голову навылет, вызвав множественные переломы костей лицевого скелета, свода и основания черепа. Спасти пострадавшего было невозможно.

Мужчина не пытался скрыться во время задержания Фото: Прокуратура Якутии.

Когда на место прибыли оперативники, тело 37-летнего мужчины лежало у входа в веранду, а его отец не пытался скрываться.

- Смерть потерпевшего наступила на месте в результате пулевого сквозного ранения головы, - подтвердили в прокуратуре Якутии.

Мужчину задержали на месте. На него завели уголовное дело по статье «Убийство» и взяли под стражу. Расследование заняло буквально пару месяцев.

- Доказательства, собранные Намским межрайонным следственным отделом, явились достаточными для вынесения судом приговора, - уточнили в СУ СКР по Якутии.

Суд признал сельчанина виновным. Свою роль в приговоре сыграло то, что потерпевший сам спровоцировал драку, однако это не оправдывало вооруженного ответа. В итоге мужчине назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил конфисковать орудие преступления - то самое охотничье ружье. Приговор пока не вступил в законную силу.

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