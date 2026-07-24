Дождевые паводки сохранятся до конца текущей недели Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни на реке Лене ожидается прохождение пика дождевого паводка. По прогнозам, уровень воды может подняться еще на 10-30 сантиметров. Об этом сообщил первый замминистра по делам ГО и ЧС Якутии Айаал Вензель. Сейчас гидрологическая обстановка остается напряженной из-за продолжительных осадков – вода прибывает на участках Покровск – Якутск – Кангалассы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Паводковая обстановка в Якутии 24 июля 2026 года

Самая тяжелая ситуация сложилась в Сунтарском районе, где подтоплены 150 дворов и 76 домов, нарушено сообщение с тремя поселками. В Верхоянском районе под водой оказались 82 двора и 41 жилой дом в селе Сайды – там ввели режим ЧС, из села эвакуировали 18 человек, среди которых восемь детей. В пункте временного размещения сейчас находятся 21 человек. Спасатели доставили гуманитарную помощь, откачивают воду и помогают жителям.

Прогноз паводка в Якутии 24 июля 2026 года

По прогнозам гидрологов, дождевые паводки в бассейне реки Яны, а также на реках Дулгалаах, Сартанг и Адыча сохранятся до конца текущей недели.

Глава Якутска Дмитрий Садовников проинспектировал пригороды – в Хатассах и Пригородном вода подошла близко к домам, но подтоплений нет. Решается вопрос укрепления берегов и строительства дамбы. Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.