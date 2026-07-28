На отдельных участках трассы произошел перелив воды Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На федеральной трассе Р-504 «Колыма» в Якутии продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Из-за обильных осадков, подъема уровня воды в реках и схода селей дорожное полотно серьезно пострадало. С 26 июля полностью закрыт участок с 478-го по 960-й километр - от поселка Теплый Ключ до Усть-Неры. Движение запрещено для всех видов транспорта. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На отдельных участках трассы произошел перелив воды, а также частичное разрушение подходов к мостам. В районе селевых масс на 593-594 км проезд для легковых машин частично открыли, но работы по очистке продолжаются. Однако высокий уровень воды пока не позволяет приступить к полноценной отсыпке и ремонту. Дорожные службы дежурят круглосуточно, мониторят гидрологическую обстановку и готовы начать работы при первой возможности.

«Убедительно просим водителей отложить запланированные поездки до полного восстановления проезда», - сообщили в ФКУ Упрдор «Вилюй».

Информацию о возобновлении движения будут давать дополнительно. Справки - по круглосуточному телефону диспетчерской службы 8 (924) 593-80-28.

В Якутии закрыты участки автодорог "Алдан" и "Сангар" Видео: Управдор Якутии

Проблемы есть и на других дорогах Фото: Управдор Якутии

Аналогичная ситуация сохраняется и на региональных трассах - закрыты дороги «Яна», «Борогон» и «Верхоянье». Восстановлены лишь отдельные участки на «Умнасе», «Амге», «Кобяе» и «Индигире». Водителей просят следить за официальными сообщениями и по возможности не выезжать на проблемные направления.