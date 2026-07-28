Не поделили работу: Мужчина до смерти избил приятеля в Якутии Фото: Прокуратура РС(Я).

В Якутии завершился судебный процесс с участием присяжных заседателей. Житель Томпонского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Трагедия произошла вечером 10 июня 2025 года в селе Крест-Хальджай. Обвиняемый, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, встретил своего знакомого на окраине населенного пункта. Между ними вспыхнула ссора на почве личных неприязненных отношений: потерпевший планировал устроиться на работу туда, где трудился сам подсудимый, что вызвало у последнего резкое неприятие. В ходе конфликта злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов рукой в область головы. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы мужчина был экстренно госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска и следственного отдела личность нападавшего была установлена в кратчайшие сроки. Дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей, которые единогласно признали подсудимого виновным. Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также ограничение свободы на 1 год после освобождения. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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