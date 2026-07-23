Молодой специалист «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» - на «Форсаже-2026»

Анна Фролова - молодой специалист отдела учета и реализации материально-технических ресурсов компании. Фото: Предоставлено компанией «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

В Калужской области прошел XVI Международный форум молодых профессионалов «Форсаж-2026», в котором приняли участие около 500 молодых специалистов из разных регионов России, в том числе около 100 иностранных русскоязычных участников из СНГ, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Посетила форум и Анна Фролова - молодой специалист отдела учета и реализации материально-технических ресурсов «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» (входит в НК «Роснефть»).

В этом году особое внимание уделено осмыслению культуры производства: будущее в настоящем. В течение недели участники знакомились с принципами русской модели управления, инструментами проектирования будущего и создания инноваций, а также узнавали о принципах работы креативных индустрий.

Фото: Предоставлено компанией «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Анна Фролова - активный участник внеурочной деятельности предприятия. Способность к командной работе, креативность и навыки проектирования будущего позволили молодому специалисту стать делегатом форума. Данные качества пригодились во время работы в инновационных лабораториях, в которых командными усилиями участники создавали собственные креативные продукты. Во время форума Анна посетила пять лабораторий, а также лекции таких выдающихся специалистов, как проректор РАНХиГС А. В. Полосин, референт Управления Президента РФ по общественным проектам В. А. Костеев, начальник Департамента современных информационных коммуникаций Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам А. В. Морозова, летчик-космонавт А. И. Борисенко.

Фото: Предоставлено компанией «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

- «Форсаж» - это уникальная площадка, где рождаются новые идеи и решения, формируется поколение лидеров и патриотов своего дела, - рассказала Анна. - Была рада стать частью этого сообщества. Форум предоставил возможность специалистам разных областей осознать необходимость внедрения инновационных инструментов в рабочий процесс, показал, насколько уникальна производственная культура России и как важно передавать ее новому поколению.

Фото: Предоставлено компанией «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Цель форума - системная работа с кадровым резервом и лидерами профессиональных сообществ, развитие международных связей, а также поиск инноваций для укрепления технологического суверенитета России. Сегодня «Форсаж» - не только отраслевая площадка, но и пространство для формирования целостного взгляда на развитие России путем соединения технологий, ценностей, культуры и человеческого потенциала. Форум направлен на создание профессионала и гражданина нового типа - человека, способного мыслить категориями будущего, работать с ценностями, создавать и внедрять сложные технологические и организационные решения, а также действовать в логике коллективного развития.