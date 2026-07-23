С 23 июля суточный отпуск АИ-95 на заправках Южной Якутии увеличат Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Якутские сельхозпроизводители по состоянию на 21 июля получили 403,3 тонны дизельного топлива – это почти половина от запланированного на июль объема в 844,5 тонны. Топливо направляют на обработку чистого пара, посев кормовых и кормозаготовку, сообщили в Минсельхозе республики. По поручению председателя правительства организован бесперебойный отпуск дизтоплива на период сезонных работ. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ситуация с бензином в Якутске и Якутии на 23 июля 2026

С 11 июля отгрузку ведут четыре топливные компании, поставки идут в 19 улусов и Якутск. Координацией занимается оперативный штаб Минсельхоза. В кормозаготовительной кампании задействованы почти 2 тысячи звеньев, всего в этом году планируют заготовить 423,7 тыс. тонн сена, 29,9 тыс. тонн силоса и 14,75 тыс. тонн сенажа.

Лимиты на продажу топлива в Якутии 23 июля 2026

Одновременно в Южной Якутии действуют временные ограничения на отпуск топлива – по бензину АИ-92 лимит до 9 тонн в сутки, по АИ-95 – до 27 тонн, по дизелю – до 34 тонн. Это вынужденная мера для создания запаса и обеспечения экстренных служб. Власти ждут новых отгрузок и уже направили обращения в «Газпром-нефть» и «Роснефть» об ускорении северного завоза.

Есть ли топливо на заправках в Якутии 23 июля 2026

С 23 июля суточный отпуск АИ-95 на заправках Южной Якутии увеличат. Для удобства водителей запущена система отпуска по QR-кодам – к ней уже подключились более 2 тысяч человек.