Сотрудники «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» выступили на фестивале «Энергия талантов» в Москве

Ансамбль народной песни «Исток». Фото: Предоставлено ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Более 200 работников 41 предприятия «Роснефти» встретились в Москве на финальном туре корпоративного творческого фестиваля «Энергия талантов». В заключительном этапе - ярчайшие номера, которые сначала стали победителями на локальном уровне, а затем конкурсная комиссия в заочном туре из 7 тысяч сотрудников отобрала претендентов на звание лучших.

Среди них - сотрудники «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» в номинации «Вокал. Коллектив». В состав ансамбля народной песни «Исток» под руководством Сергея Дудкина вошли 10 исполнителей, в числе которых трое детей одного из участников - ведущего специалиста отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре Ивана Моисеева. Коллектив исполнил песню «Конь».

Номер не вошел в число призеров, но удостоился личной похвалы и благодарности от директора Хора Сретенского монастыря Федора Степанова. Он отдельно отметил идею композиции:

- Отличная задумка - показать преемственность поколений. На ее основе можно поставить хороший номер. Я взял идею себе на заметку!

- Все номера яркие и запоминающиеся, музыка некоторых исполнителей звучала в голове даже после того, как фестиваль закончился, - рассказывает о своих впечатлениях одна из участниц от ТЮНГД Анастасия Фалилеева. - В финале много коллег с многолетним опытом выступлений высокого уровня. Я вдохновилась попробовать свои силы еще раз. Нашему номеру не хватило профессиональной режиссуры. Мы обязательно учтем рекомендации на будущий год!

- Благодаря фестивалю у нас есть возможность не только реализовывать творческий потенциал, но и развивать насмотренность, - говорит другой представитель ансамбля «Исток» Иван Апанович, жизнь которого связана с музыкой. С 10 лет он увлечен игрой на гитаре, а за его плечами - участие в творческой жизни в школе и университете.

В течение двух дней финалисты «Энергии талантов» в Москве выступали в восьми номинациях: сольный и коллективный вокал, хореография, инструментальный жанр, вокально-инструментальный жанр, оригинальный жанр, фотография и изобразительное искусство. В состав жюри вошли известные музыканты и хореографы, среди которых директор Хора Сретенского монастыря Федор Степанов, художественный руководитель Хора Сретенского монастыря Андрей Полторухин, певец, солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов, музыкант, лауреат международных конкурсов Вячеслав Киселев, хореограф, педагог музыкального театра «Домисолька» Евгений Швец, художественный руководитель культурного центра «Строгино» Антон Митнев и другие. Опытные педагоги и действующие артисты провели для участников фестиваля мастер-классы по вокалу, хореографии, актерскому и ораторскому мастерству.