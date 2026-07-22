Признался в массовом убийстве спустя 21 год: в Якутии осудили мужчину, который в 17 лет расстрелял четверых человек

Суд вынес приговор по уголовному делу, которое 21 год оставалось нераскрытым Фото: Прокуратура Якутии.

22 июля 2026 года Нюрбинский районный суд вынес приговор по уголовному делу, которое 21 год оставалось нераскрытым. На скамье подсудимых оказался 39-летний местный житель, уже имевший судимость. Его признали виновным в умышленном убийстве четырех человек, совершенном с целью скрыть другое преступление. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Трагедия, о которой идет речь, случилась еще в 2005 году в селе Малыкай Нюрбинского района. Тогда в доме на улице Манчары были обнаружены тела трех парней и 15-летней девушки. Все они погибли от огнестрельных дробовых ранений головы. Уголовное дело открыли сразу, но точку в нем удалось поставить только спустя два десятка лет.

По версии следствия, обвиняемый, которому на тот момент было всего 17 лет, пришел в дом к потерпевшим выяснять отношения. Причиной конфликта стало то, что погибшие парни вымогали у него деньги и спиртное, угрожали расправой ему и его близким. Ночью подросток взял дробовик и расстрелял обидчиков. Девушка стала случайным свидетелем, молодой человек решил не оставлять ее в живых.

Раскрыть преступление удалось благодаря неожиданному повороту. В 2026 году осужденный, отбывавший наказание по другому делу, добровольно написал явку с повинной. Сделал он это осознанно, обратившись к сотруднику УФСИН. В суде мужчина подтвердил, что до этого момента его никто не допрашивал и не подозревал в причастности к массовому убийству. Правда, незадолго до явки кто-то из оперуполномоченных опрашивал его по событиям 2005 года, но без каких-либо подозрений.

Главным доказательством правдивости его слов стала проверка показаний на месте преступления. Подсудимый в деталях рассказал, как все происходило. С помощью манекена и макета ружья показал расположение потерпевших в момент выстрелов, а также указал на место в реке, куда он выбросил оружие. Следствие сопоставило его рассказ с сохранившимися материалами дела, и картина полностью сложилась.

Суд, оценив характер преступления и поведение виновного после содеянного, принял решение. Несмотря на несовершеннолетний возраст фигуранта на момент убийства, к нему не стали применять сроки давности уголовного преследования. Степень общественной опасности и тот факт, что человек 20 лет скрывал страшную тайну, не оставили шансов на снисхождение.

Ему назначили восемь лет лишения свободы. Но у осужденного уже имелся ранее вынесенный приговор от 19 октября 2020 года за другое преступление. Путем частичного сложения сроков суд окончательно определил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему назначили ограничение свободы на два года.

Гражданские иски по делу не заявлялись, но с осужденного взыскали процессуальные издержки, связанные с участием адвокатов в уголовном судопроизводстве. Приговор пока не вступил в законную силу.

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