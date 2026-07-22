В Алданском районе начали тестировать новый способ продажи топлива Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Алданском районе Якутии начали тестировать необычный для региона способ продажи топлива. Правительство республики вместе с компанией «Саханефтегазсбыт» запустило сервис AZS14. Если говорить просто, это запись на АЗС через интернет. Больше не нужно стоять в многочасовых живых очередях и гадать, хватит ли бензина. Можно заранее забронировать топливо онлайн, приехать на конкретную колонку и показать оператору персональный QR-код на бензин. Пока система работает в тестовом режиме только на одной заправке - она находится в Алдане на улице Билибина, 48. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

КАК ЗАБРОНИРОВАТЬ ТОПЛИВО ОНЛАЙН ЧЕРЕЗ AZS14

Весь процесс завязан на суточном лимите. Каждый день ровно в 20:00 система автоматически считает остатки топлива на конкретной АЗС и формирует доступные для бронирования объемы. В это время нужно зайти на официальный сайт AZS14, выбрать тип горючего и нужное количество литров.

После подтверждения сайт выдает уникальный код для заправки. Процесс работает как электронная очередь в поликлинику, только для машин.

РЕГИСТРАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Чтобы воспользоваться сервисом, придется один раз пройти регистрацию на сайте azs14.

1. Введите свой номер мобильного телефона и подтвердите его звонком на указанный системой номер.

2. Добавьте в личный кабинет автомобиль: госномер и данные из свидетельства о регистрации.

3. Загрузите фотографию или скан лицевой стороны СТС и снимок машины, где отчетливо видно номера.

4. Примите правила и сохраните данные.

После этих шагов можно бронировать топливо онлайн.

КАК ПОЛУЧИТЬ ТОПЛИВО БЕЗ ОЧЕРЕДИ ПО QR-КОДУ

Когда регистрация позади, сама запись на заправку занимает пару кликов. На сайте нужно выбрать тип топлива и работающую АЗС - пока это только точка на Билибина, 48 в Алдане - и указать объем для заправки. Нажать кнопку «Сформировать QR-код», и он сразу появляется на экране.

Уже на заправки нужно показать сформированный код оператору. Но количество доступных кодов в сутки ограничено реальными запасами горючего на станции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ QR-КОДА И ВАЖНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

У системы есть временные рамки. QR-код работает сутки - с 20:00 текущего дня до 19:59 следующего. Если за этот промежуток вы не приехали на АЗС, код автоматически сгорает. То же самое произойдет, если вы заправились частично, например, заказывали 20 литров, а в бак влезло только 10. Остаток аннулируется, потому что код одноразовый.

Есть еще одно важное правило. После использования QR-кода следующий вы сможете получить только на третьи сутки. Сутки действует код, еще сутки система держит паузу, и лишь затем личный кабинет снова разрешит бронирование. Это сделано, чтобы дать шанс заправиться как можно большему числу водителей.

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