Ограничения вводятся на несколько часов Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске в понедельник, 20 июля, запланированы массовые отключения коммунальных ресурсов – без света, воды и газа останутся целые кварталы в разных районах города. Энергетики проводят плановые ремонты сетей, поэтому ограничения вводятся на несколько часов, а где-то – и на сутки. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Отключение электричества в Якутске 20 июля 2026

С утра до обеда электричества не будет на Билибина, а также на 1-й Базе и Сергеляхском шоссе. С девяти утра до 12 часов отключения затронут Билибина 36/2, 36/3, 42/1, 42/2, 42/3, 46/5, 42/6,42/7, 42/5, 46/4, 46/5.

С 9 до 13 света не будет по адресу: 1 База 3 по 68, а с 9 до 16 – на Сергеляхском шоссе 6-8 км., Т. Бутакова 25/5-54/5, В. Керимясова 19/5-51, ДСК Сайылык, СОТ Культура.

Отключение горячей воды в Якутске 20 июля 2026

Горячую воду отключат на Можайского, Кузьмина, Курнатовского и в микрорайоне Борисовка – часть этих адресов останется без тепла и воды до вечера вторника. Точный график следующий:

- 09.00 – 13.00 – улицы Можайского 1 - 27/3, Кузьмина 10 - 36 с дробями, Курнатовского 1 - 15, 26, 28, 34, 36Г, Автострада 50 лет Октября д.3, Мординова 21, 21/1, 23, 32/1, Севастопольская 21/1, микрорайон Борисовка 2, квартал Хатын-Юряхское шоссе, ГСК Мебельщик, ГСК Юбилейный.

- 09.00 – 16.00 (21.07.) – улицы Можайского 1 - 27/3, Кузьмина 10 - 36 с дробями, Курнатовского 1 - 15, 26, 28, 34, 36Г, Автострада 50 лет Октября д. 3, Мординова 21, 21/1, 23, 32/1, Севастопольская 21/1, микрорайон Борисовка 2, Хатын-Юряхское шоссе, ГСК Мебельщик, ГСК Юбилейный.

- 09.00 – 16.00 – улицы Дзержинского, 1, 13/1, 13/3, 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 21, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2; Лермонтова, 23, 23/1, 23/1А, 23/2, 23/3, 23/4, 23А, 25/1, 25/2, 25/2А, 25/3, 27, 27/1, 29, 29/1, 29/4, 31, 31/1, 31/5, 33, 33/1; Петра Алексеева, 10, 10/1, 12/1, 12/2, 12А, 14/1, 16, 2/5А, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 6, 6/1, 6/2, 8/1; Пояркова, 10, 12, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/2, 9.

- 09.30 – 15.30 - 202 микрорайон, корпуса 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 22, 23, 24, 25, 25/1, 25/2.

По этим адресам напор горячей воды снизят:

- 09.00 – 16.00 - квартал 167: 50 лет Советской Армии 23/4 (д/с «Звездочка» №1), 25, 23/4 (ДЮСШ №2), 25/2, 23, 23/2, 25/1, 25/4, 23/1, 23/3 (ОВЛиР№1), ПТУ-16, 50 лет Советской Армии 86/3, 86/1, 86, 86/2, 27, Бабушкина 7, 5, 1, 3, 9.

- 09.30 – 16.00 (23.07.) - 203 микрорайон.

Отключение холодной воды в Якутске 20 июля 2026

Холодное водоснабжение прекратят в тех же районах, а также в 202-м микрорайоне, на Дзержинского, Лермонтова и Петра Алексеева. Вот точный график:

- 09.00 – 13.00 – улицы Можайского 1 - 27/3, Кузьмина 10 - 36 с дробями, Курнатовского 1 - 15, 26, 28, 34, 36Г, Автострада 50 лет Октября д.3, Мординова 21, 21/1, 23, 32/1, Севастопольская 21/1, микрорайон Борисовка 2, квартал Хатын-Юряхское ш., ГСК Мебельщик, ГСК Юбилейный.

- 09.30 – 15.30 - 202 микрорайон, корпуса 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 22, 23, 24, 25, 25/1, 25/2.

- 22.00 – 06.00 – улицы Дзержинского, 1, 13/1, 13/3, 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 21, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2; Лермонтова, 23, 23/1, 23/1А, 23/2, 23/3, 23/4, 23А, 25/1, 25/2, 25/2А, 25/3, 27, 27/1, 29, 29/1, 29/4, 31, 31/1, 31/5, 33, 33/1; Петра Алексеева, 10, 10/1, 12/1, 12/2, 12А, 14/1, 16, 2/5А, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 (Бежанян Карен Самвелович), 6, 6/1, 6/2, 8/1; Пояркова, 10, 12, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8/1, 8/2, 9.

- 22.00 – 06.00 – Крупской 14, 16, 26, Байкалова 6 - 20, 25, 25/2, Неустроева 4 - 26, Тимирязева 31, 33, 36, 37, 41, 43, 43/1, 43/5, 49, 53, 60, 62, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72 д/с №40, Л. Чайкиной 1 - 7, 90/2 - 104/2, Чернышевского 58 - 90/5, О. Кошевого 1,3, 2 - 8/1, Матросова 1/1, 1/2, 1/3, 2, 7, 19 (Технологический техникум), 2, Гастелло 5 д/с Ростик, Красноярова 1, 23, Ленина 63, 63/2, 63/3, Чкалова 24, проспект М. Николаева 1/4 - 13/1, переулок Безымянный 4 - 114, К. Уткина 16 - 20.

Отключение отопления в Якутске 20 июля 2026

А по этим адресам не будет тепла:

- 09.00 – 16.00 (21.07.) – улицы Можайского 1 - 27/3, Кузьмина 10 - 36 с дробями, Курнатовского 1 - 15, 26, 28, 34, 36Г, Автострада 50 лет Октября д. 3, Мординова 21, 21/1, 23, 32/1, Севастопольская 21/1, микрорайон Борисовка 2, Хатын-Юряхское ш., ГСК Мебельщик, ГСК Юбилейный.

- 09.00 – 16.00 - квартал 167: 50 лет Советской Армии 23/4 (д/с «Звездочка» №1), 25, 23/4 (ДЮСШ №2), 25/2, 23, 23/2, 25/1, 25/4, 23/1, 23/3 (ОВЛиР№1), ПТУ-16, 50 лет Советской Армии 86/3, 86/1, 86, 86/2, 27, Бабушкина 7, 5, 1, 3, 9.

- 09.30 – 16.00 (23.07.) - 203 микрорайон.

Отключение газа в Якутске 20 июля 2026

Также запланировано временное прекращение подачи газа. Газоснабжение отключат на Пекарского, Суворова, Рыдзинского и Вилюйском тракте – работы продлятся до вечера, а по некоторым адресам – до 27 июля:

- 08.30 – 16.00 - ГРП 84, ООО ЯРК Вира.

- 08.30 – 17.00 – Пекарского 10, 12, 14, 18, Суворова 1, 3, 3а, 5, 7, 2, 6, 8, 10, 12, Рыдзинского 10, 12, 14, Вилюйский тракт 6 км 6/2, 6/1, 6/3.

Жителям советуют сделать запас воды на время ремонта и следить за обновлениями на сайтах коммунальных предприятий.