Наиболее тревожные данные поступают из Олекминского района Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии сохраняется напряженная паводковая ситуация из-за обильных дождей. По данным Службы спасения республики, на 18 июля сложная обстановка складывается сразу в нескольких районах. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Ленском районе вода продолжает прибывать: в поселке Витим уровень реки Лена составил 1045 см при критической отметке 950 см, в Пеледуе – 1290 см при опасном уровне 1200 см. Хотя за последние часы зафиксировано небольшое снижение, ситуация остается крайне напряженной. В Хангаласском районе у Покровска уровень поднялся на 13 см за 12 часов, до критической отметки еще есть запас.

Наиболее тревожные данные поступают из Олекминского района: за сутки вода поднялась на 136 см в Олекминске, достигнув 932 см (опасный уровень – 1060 см). В селе Солянка уровень достиг 1088 см при критическом значении 1445 см, а в Хатынг Тумуле и Саныяхтахе подъем составил 154 и 172 см соответственно. В Верхоянском районе на реке Яна в районе Сайды уровень – 988 см, на притоке Адыча (Урдук-Кумах) зафиксирован самый высокий темп роста – плюс 217 см за сутки, теперь уровень 1177 см почти достиг опасной отметки 1230 см.

Синоптики предупреждают о новых осадках: 18 июля сильные дожди прошли в Алданском, Олекминском, Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах. Они продлятся минимум до 20 июля, поэтому уровни воды продолжат расти. С 19 по 22 июля в центральных районах прогнозируется ежесуточный подъем на 0,2-0,9 метра – это приведет к частичному подтоплению сенокосов. А 20-22 июля в черте Якутска на участке Табага – Якутск вода может выйти на пойму, превысив неблагоприятные отметки.

Спасатели призывают всех жителей, особенно сельхозпроизводителей и туристов, учитывать гидрометеорологические условия при планировании работ и поездок. Не выходите на лодках в опасные зоны, укрепите имущество, следите за сообщениями властей. В случае подтопления звоните по номеру 112.