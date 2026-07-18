Районы Якутии оказались под угрозой подтоплений из-за паводков

Из-за прошедших дождей на реках фиксируется серьезный подъем воды Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

По данным на 18 июля, в Якутии складывается непростая паводковая ситуация. Из-за прошедших дождей на реках Лена и Индигирка фиксируется серьезный подъем воды. Наибольшие опасения вызывают Ленский, Олекминский и Хангаласский районы, а в ближайшие дни большая вода дойдет и до Якутска. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным Якутского УГМС на 16:00 17 июля, в поселке Витим уровень воды достиг 1055 сантиметров, тогда как критическая отметка с учетом защитной дамбы составляет 1070 сантиметров. Прогноз на ближайшее время - рост до 1090-1110 сантиметров. В поселке Пеледуй вода поднялась до 1288 сантиметров при критических 1200 сантиметрах, и гидрологи ожидают дальнейшего подъема до 1320-1340 сантиметров. В обоих населенных пунктах в ближайшие сутки возможны подтопления дворов и низменных участков.

Сложная картина и в Олекминском районе. У Олекминска уровень Лены зафиксирован на отметке 796 сантиметров, что на 185 сантиметров выше, чем днем ранее. В ближайшие сутки там ожидается интенсивный рост - от 1,5 до 2,70 метра. Это значит, что вода начнет затапливать сенокосные угодья.

В Хангаласском районе у Покровска река держится на уровне 507 сантиметров, за сутки прибавив один сантиметр. Однако это только начало, основная волна дождевого паводка в центральную группу районов еще не пришла. По прогнозу, с 20 по 22 июля вода частично затопит сенокосные угодья вдоль Лены в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском и Усть-Алданском районах. В районе Якутска ожидается достижение отметок неблагоприятного явления и выход реки на пойму.

На реке Индигирка в Абыйском районе у села Куберганя уровень воды составляет 1636 сантиметров при критической планке 1914 сантиметров. Пока ситуация не критичная, но спасатели предупреждают о возможном дальнейшем подъеме.

Служба спасения республики обратилась к жителям с настоятельной просьбой соблюдать осторожность. Владельцев участков просят следить за уровнем воды, при первой возможности покидать опасные зоны, не оставлять там технику, заготовленное сено и скот. Животных следует заранее перегнать на возвышенности. Также рекомендуется продумать маршрут отхода, подготовить лодку, спасательные жилеты и средства связи. МЧС России в свою очередь советует жителям подтопляемых территорий поднять ценные вещи на чердаки, собрать документы, теплые вещи и аптечку на случай эвакуации, отключить газ и электричество при уходе из дома и доверять только официальным сообщениям. Единый телефон для вызова помощи - 112.

Синоптики не дают утешительных прогнозов. Сегодня, 18 июля, в Алданском, Олекминском, Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах ожидаются дожди, местами сильные. В Томпонском районе сильные осадки также вероятны. В центральной части республики, включая Якутск, 18 июля прогнозируют умеренный дождь. 19 и 20 июля осадки сохранятся, но станут менее интенсивными. Это значит, что вода в реках продолжит прибывать.

По данным на 18 июля, в Якутии складывается непростая паводковая ситуация. Из-за прошедших дождей на реках Лена и Индигирка фиксируется серьезный подъем воды. Наибольшие опасения вызывают Ленский, Олекминский и Хангаласский районы, а в ближайшие дни большая вода дойдет и до Якутска. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным Якутского УГМС на 16:00 17 июля, в поселке Витим уровень воды достиг 1055 сантиметров, тогда как критическая отметка с учетом защитной дамбы составляет 1070 сантиметров. Прогноз на ближайшее время - рост до 1090-1110 сантиметров. В поселке Пеледуй вода поднялась до 1288 сантиметров при критических 1200 сантиметрах, и гидрологи ожидают дальнейшего подъема до 1320-1340 сантиметров. В обоих населенных пунктах в ближайшие сутки возможны подтопления дворов и низменных участков.

Сложная картина и в Олекминском районе. У Олекминска уровень Лены зафиксирован на отметке 796 сантиметров, что на 185 сантиметров выше, чем днем ранее. В ближайшие сутки там ожидается интенсивный рост - от 1,5 до 2,70 метра. Это значит, что вода начнет затапливать сенокосные угодья.

В Хангаласском районе у Покровска река держится на уровне 507 сантиметров, за сутки прибавив один сантиметр. Однако это только начало, основная волна дождевого паводка в центральную группу районов еще не пришла. По прогнозу, с 20 по 22 июля вода частично затопит сенокосные угодья вдоль Лены в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском и Усть-Алданском районах. В районе Якутска ожидается достижение отметок неблагоприятного явления и выход реки на пойму.

На реке Индигирка в Абыйском районе у села Куберганя уровень воды составляет 1636 сантиметров при критической планке 1914 сантиметров. Пока ситуация не критичная, но спасатели предупреждают о возможном дальнейшем подъеме.

Служба спасения республики обратилась к жителям с настоятельной просьбой соблюдать осторожность. Владельцев участков просят следить за уровнем воды, при первой возможности покидать опасные зоны, не оставлять там технику, заготовленное сено и скот. Животных следует заранее перегнать на возвышенности. Также рекомендуется продумать маршрут отхода, подготовить лодку, спасательные жилеты и средства связи. МЧС России в свою очередь советует жителям подтопляемых территорий поднять ценные вещи на чердаки, собрать документы, теплые вещи и аптечку на случай эвакуации, отключить газ и электричество при уходе из дома и доверять только официальным сообщениям. Единый телефон для вызова помощи - 112.

Синоптики не дают утешительных прогнозов. Сегодня, 18 июля, в Алданском, Олекминском, Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах ожидаются дожди, местами сильные. В Томпонском районе сильные осадки также вероятны. В центральной части республики, включая Якутск, 18 июля прогнозируют умеренный дождь. 19 и 20 июля осадки сохранятся, но станут менее интенсивными. Это значит, что вода в реках продолжит прибывать.