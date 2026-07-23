Мужской фактор: почему 70% неудачных ЭКО обусловлены здоровьем мужчины

Елена Новикова, врач - уролог-андролог высшей категории, к. м. н., директор Центра лечения мужского бесплодия «Андроэксперт» (Новосибирск). Фото: Елена Новикова

Лечение мужского бесплодия в Новосибирске - 2026 - одна из важных задач, которую решают сибирские медики. Директор Центра лечения мужского бесплодия, врач - уролог-андролог высшей категории, к. м. н. Елена Новикова рассказывает, почему системный подход к мужскому здоровью важнее количества процедур ЭКО.

Лечение мужского бесплодия в Новосибирске - 2026

В 2026 году в России планируется увеличить число процедур ЭКО на 15% по сравнению с показателями 2025 года. Государство наращивает финансирование вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), однако за ростом количественных показателей неизбежно встает вопрос эффективности. Согласно официальному отчету Российской ассоциации репродукции человека за 2025 год эффективность программ ВРТ по ОМС в регионах России составляет всего 15 - 18,5%, эффективность платных протоколов выше и превышает 30 - 32%. Некоторые клиники ВРТ в своих отчетах декларируют положительные исходы ЭКО-программ больше 40%.

По словам председателя Ассоциации специалистов по репродуктивному здоровью, федерального эксперта качества медицинской помощи, основателя и директора Центра лечения мужского бесплодия «Андроэксперт» в Новосибирске Елены Новиковой, результативность программ ЭКО может рассчитываться по-разному. Одни клиники указывают частоту положительного анализа на ХГЧ, другие - клиническую беременность, третьи - рождение ребенка. Показатель может рассчитываться на начатую программу, пункцию, перенос одного эмбриона или на несколько последовательных переносов.

- Когда называют определенный процент эффективности, нужно уточнять, что именно посчитано. Положительный ХГЧ, клиническая беременность и рождение ребенка - это разные этапы. Кроме того, результат зависит от возраста женщины, овариального резерва, качества эмбрионов, состояния эндометрия и, конечно, репродуктивного здоровья мужчины, - объясняет Елена Новикова.

Именно поэтому медицинское сообщество и руководство страны обратили внимание на мужской фактор. В частности, была введена мужская диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья будущих отцов.

- Дело в том, что сегодня мы наблюдаем устойчивый рост бесплодия не только в России, но и во всем мире. Мужской фактор - значимая причина бесплодия в паре. При этом специализированная инфраструктура мужской репродуктивной медицины в России развита неравномерно: ограничено число профильных центров, колоссальный дефицит врачей-андрологов, диагностика и лечение часто фрагментированы. По научным данным за 2024 - 2025 годы, мужской фактор является причиной бесплодия в парах в 50 - 70% случаев, - говорит Елена Геннадьевна. - При этом, по данным Росстата и профильных ассоциаций, за последние 5 лет частота обращений к андрологу по поводу бесплодия и патологии эякулята у мужчины выросла почти на 40%. Раньше считалось, что ответственность лежит преимущественно на женщине, а если у мужчины есть хотя бы один живой сперматозоид, «этого достаточно». Развитие ВРТ, к сожалению, укрепило эту иллюзию, снизив у мужчин мотивацию к обследованию и подготовке перед планированием беременности в паре.

Елена Новикова занимается этой проблемой более 20 лет и убеждена: положительный результат достижим при четкой маршрутизации пациента. Что же вкладывается в понятие «экспертная мужская маршрутизация от первичной диагностики до планирования репродуктивных программ»?

- Маршрутизация предотвращает потерю времени пары и позволяет структурировать медицинскую помощь, значимо повышая ее эффективность. Это не просто последовательность анализов, а клинически обоснованный алгоритм, который охватывает все этапы, включая подготовку к процедурам ВРТ (ЭКО, ЭКО-ИКСИ и другим программам), - говорит Елена Геннадьевна.

Елена Новикова, к. м. н., директор Центра «Андроэксперт»: «Обследование мужчины перед ВРТ позволяет выявить корректируемые нарушения у 92% пациентов и избежать потери времени пары». Фото: Елена Новикова

Обследование и лечение мужского бесплодия в Новосибирске - 2026

Первый этап - консультация уролога-андролога, имеющего подготовку и практический опыт в сфере мужского бесплодия и спермограмма, выполненная по актуальным лабораторным стандартам.

Врач уточняет перенесенные заболевания и операции, репродуктивный анамнез, принимаемые препараты, особенности половой жизни и факторы образа жизни. Проводится осмотр органов репродуктивной системы.

Если обнаружены отклонения в показателях эякулята, исследование обычно повторяют. Один анализ не отражает состояние сперматогенеза: показатели могут изменяться после инфекций, повышения температуры тела, приема лекарств, воздействия высоких температур и других факторов.

Второй этап - обследования по клиническим показаниям.

В зависимости от результатов могут потребоваться гормональный профиль, генетические исследования, УЗИ органов мошонки, MAR-тест, исследование фрагментации ДНК сперматозоидов. Фрагментацию ДНК особенно целесообразно оценивать при необъяснимом бесплодии, потерях беременности, нарушении развития эмбрионов и повторных неудачах программ ВРТ. Исследование активных форм кислорода, HBA-тест и другие функциональные методики применяются избирательно и в дополнение к стандартному обследованию.

Третий этап - коррекция выявленных нарушений и контроль результата.

Обязательный динамический контроль каждые 2,5 - 3 месяца с коррекцией терапии по промежуточным результатам. Полный цикл сперматогенеза длится около 72 дней. За это время проходит полный цикл формирования и созревания сперматозоидов, поэтому в эти сроки можно объективно оценить, изменились ли показатели на фоне лечения и коррекции факторов риска.

Четвертый этап - репродуктивное планирование.

- После обследования и на фоне коррекции мы должны ответить на практический вопрос: можно ли продолжать планирование спонтанной беременности, есть ли основания для внутриматочной инсеминации или паре следует своевременно переходить к ВРТ (ЭКО, ЭКО-ИКСИ). Решение принимается с учетом репродуктивного статуса обоих партнеров и возраста женщины, - уточняет Елена Новикова.

Весь маршрут строится по принципу «обследование - коррекция выявленных нарушений - контроль - репродуктивное планирование». Врач отмечает, что только так можно объективно оценить репродуктивный потенциал пары, эффективность проведенных лечебно-диагностических мероприятий и принять решение, что делать дальше.

Сперматогенез продолжается на протяжении взрослой жизни мужчины, однако качество половых клеток зависит от возраста, общего здоровья и внешних факторов.

К наиболее значимым факторам относятся курение, ожирение, малоподвижный образ жизни, регулярное воздействие высокой температуры, некоторые производственные вредности, бесконтрольный прием тестостерона и анаболических стероидов, заболевания яичек, варикоцеле, гормональные и генетические нарушения.

- Особенно опасен самостоятельный прием препаратов тестостерона для повышения энергии, либидо или набора мышечной массы. Внешний тестостерон может подавлять собственную выработку гонадотропных гормонов и резко снижать образование сперматозоидов, вплоть до их полного отсутствия в эякуляте, - поясняет Елена Геннадьевна.

При этом не каждое отклонение требует лекарственного лечения. Иногда основное значение имеют снижение массы тела, отказ от курения, изменение принимаемой терапии или лечение конкретного заболевания.

Конечный результат лечения бесплодия - наступление беременности и рождение здорового ребенка. Поэтому каждый этап должен быть связан с общей репродуктивной целью пары», - подчеркивает Елена Новикова. Фото: Елена Новикова

Экспертная мужская маршрутизация в Новосибирске - 2026

В Центре лечения мужского бесплодия «Андроэксперт» применяется последовательный алгоритм: обследование - выявление причин - ограниченная по времени коррекция - контроль - выбор способа наступления беременности.

Центр объединяет специализированный андрологический прием, спермологическую диагностику, научную работу, образовательные программы и цифровые сервисы для пациентов и врачей.

По данным внутреннего регистра Центра, положительная динамика хотя бы одного из контролируемых показателей сперматогенеза отмечена у 92% пациентов, завершивших программу и прошедших контрольное обследование. В семьях пациентов Центра родилось 1580 детей в результате естественного зачатия и применения вспомогательных репродуктивных технологий.

Эти показатели не означают, что беременность гарантирована каждому пациенту: исход зависит от диагноза мужчины, состояния репродуктивной системы женщины, возраста пары и выбранного способа лечения.

- Наша задача состоит не только в том, чтобы улучшить цифры в спермограмме. Конечный результат лечения бесплодия - наступление беременности и рождение здорового ребенка. Поэтому каждый этап должен быть связан с общей репродуктивной целью пары, - подчеркивает Елена Новикова.

Практический вывод для семьи прост: обследование мужчины необходимо начинать одновременно с обследованием женщины и до первого протокола ЭКО. Это позволяет своевременно выявить корректируемые нарушения и выбрать обоснованный путь к беременности.

Центр лечения мужского бесплодия «Андроэксперт»: https://androlog-online.ru/

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