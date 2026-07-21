Бил поленом и угрожал кочергой: в Якутии вынесли приговор вымогателю, державшему мужчину в страхе

Кроме срока в колонии осужденный должен будет выплатить компенсацию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии суд вынес приговор 24-летнему жителю Кобяйского района, который несколько лет вымогал деньги у знакомого, запугивая его побоями и угрозами. За это мужчина получил семь лет колонии строгого режима. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Как установил суд, все началось летом 2023 года. Молодой человек пригласил потерпевшего «поговорить». Встреча проходила в бане, где разговор быстро перерос в насилие. Под надуманным предлогом обвиняемый несколько раз ударил знакомого поленом по руке и бедру, а затем взял кочергу и стал требовать деньги.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина сразу перевел вымогателю восемь тысяч рублей. Но этим все не закончилось.

После первого случая осужденный продолжил угрожать потерпевшему и регулярно требовал у него деньги. Под постоянным давлением мужчина был вынужден выполнять требования. За несколько лет преступник получил от него более миллиона рублей. Кроме того, как установил суд, обвиняемый требовал отдавать ему часть денежного довольствия, которое потерпевший получал как военнослужащий.

При назначении наказания суд учел обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства и то, что часть ущерба была возмещена. Однако пришел к выводу, что исправление без реального лишения свободы невозможно.

Кобяйский районный суд признал мужчину виновным в вымогательстве с угрозой применения насилия и с применением насилия. Ему назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего 981 тысячу рублей в счет возмещения причиненного ущерба.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

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