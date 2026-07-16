Евгений Григорьев. Фото: администрация Якутска

16 июля председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов получил заявление от действующего главы города Евгения Григорьева о досрочной отставке по собственному желанию, а также обращение с инициативой провести внеочередное заседание. В ответ на это Семенов подписал распоряжение о созыве XXVII внеочередной сессии, в работе которой планируется участие руководства республики. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Кто заменит Евгения Григорьева на посту главы Якутска

Ранее глава Якутии Айсен Николаев внес в Думу две кандидатуры для избрания на пост мэра - Дмитрия Садовникова и Владислава Созонова. В ближайшее время их рассмотрит постоянная комиссия по местному самоуправлению, законности и регламенту, которая подготовит заключение для депутатов.

По установленному порядку после поступления документов кандидатуры направляются в комиссию и Президиум Думы, затем вопрос выносится на сессию, где председатель комиссии представляет кандидатов и заключение. Депутаты смогут задать вопросы, высказать мнения и участвовать в обсуждении, после чего состоится открытое голосование, где каждый парламентарий отдаст голос только за одного из претендентов.

Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов от числа присутствующих депутатов. Срок полномочий нового главы составит 5 лет. Альберт Семенов подчеркнул, что все этапы пройдут в строгом соответствии с законодательством, а задача депутатов - обеспечить открытость процедуры и соблюдение всех норм.

Биография Евгения Григорьева

Евгений Григорьев родился 5 октября 1985 года в селе Диринг Чурапчинского района. До своей работы в администрации стал одним из победителей Всероссийского конкурса Лидеры России (2018-2019 годы).

Евгений Григорьев занимал пост главы Якутска со 2 апреля 2021 года (сначала в качестве врио). В городской администрации он работает с 2019 года - был заместителем главы города по развитию территорий, после первым заместителем главы города по развитию территорий.

Во время свой работы на посту главы Якутска Евгений Григорьев отличился по многим направлениям - благоустройство, безопасность и многое другое. Отдельное внимание экс-главы было направлено на борьбу с бутлегерами и незаконной продажей спиртного. В этом вопросе Евгений Николаевич имел принципиальную позицию.

Известно, что Евгений Григорьев женат и у него трое детей. В каком направлении он продолжит работать, пока неизвестно. Официальных заявлений о причинах своего решения он также не делал.

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