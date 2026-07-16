Временные ограничения на отпуск топлива физическим лицам сохраняются Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжают решать острую проблему с топливом, которая возникла из-за сбоев в логистике и поставках с НПЗ центральной России. Председатель правительства республики Кирилл Бычков поручил первому зампреду Дмитрию Садовникову и профильным ведомствам до 18 июля принять меры по увеличению объемов поставок нефтепродуктов в Южную Якутию. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

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Особое внимание уделяется районам, где ситуация наиболее напряженная. В первую очередь должны отработать источники наращивания поставок, чтобы стабилизировать работу автозаправочных станций.

По данным на 14 июля, в пути уже более 700 вагонов-цистерн с топливом – в основном, дизельным. Они направляются в Томмот и Нижний Бестях. По поручению вице-премьера правительства РФ Александра Новака для Якутии утверждены дополнительные объемы и графики отгрузки на июль и август. Достигнуты договоренности о прямых поставках дизеля и сохранении поставок авиатоплива.

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Власти подчеркивают: запасы на базах «Саханефтегазсбыта» покрывают месячную потребность, но проблемы возникают на этапе доставки до конечных АЗС.

Глава республики Айсен Николаев лично контролирует ситуацию. Создана система приоритетного обеспечения топливом аграрного сектора – для сенокосчиков и сельхозпроизводителей разрешено наливать бензин и солярку в канистры и бочки, чтобы работы по заготовке кормов не останавливались.

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Временные ограничения на отпуск топлива физическим лицам сохраняются – по 20-30 литров на машину. Это вынужденная мера против спекуляций. Но власти уверяют: как только поставки наладятся, лимиты отменят. Жителей призывают сохранять спокойствие.