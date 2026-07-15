От древнего эпоса до нейросетей: как Якутия меняет облик Дальнего Востока

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/sakha.gov.ru.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным отчитался о ходе возведения значимых социальных объектов, которые должны распахнуть свои двери в 2026 году. Особое внимание в докладе было уделено срокам завершения работ, приуроченным к двум важнейшим событиям — общероссийскому Году единства народов, инициированному Президентом, и республиканскому Году культуры.

В числе главных строек, которые планируется сдать в эксплуатацию, значатся Арктический центр эпоса и искусств, Государственной филармонии Якутии, а также долгожданный корпус Высшей школы музыки. Айсен Николаев уточнил, что по последнему объекту, возводимому по поручению главы государства, на майский период готовность была зафиксирована на уровне 51%, и строители продолжают трудиться без перерывов. Владимир Путин, в свою очередь, акцентировал важность введения этого музыкального учебного корпуса в эксплуатацию уже в текущем календарном году.

Арктический центр эпоса и искусств, по замыслу создателей, станет самым масштабным сооружением подобного профиля в российской Арктике и органично впишется в общероссийскую сеть культурно-образовательных кластеров, которые уже возводятся в Кемерове, Севастополе, Калининграде и Владивостоке. Площадь Центра превысит 33 тысячи квадратных метров, а вместимость зрительных залов рассчитана на полторы тысячи посетителей. На данный момент строительная готовность этого комплекса оценивается в 85 процентов.

В развитие темы образования глава республики напомнил, что в рамках президентских поручений на этот же год намечено открытие нового учебного блока Высшей школы музыки, рассчитанного на 240 мест, и интерната для 150 одаренных воспитанников. Реализация этого проекта обеспечит современные условия для профессионального роста талантливым детям из всех уголков региона.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/sakha.gov.ru.

Отдельным знаковым событием станет старт работы образовательного комплекса «Точка будущего» в Жатае, назначенный на первое сентября 2026 года. Этот проект целиком финансируется частным инвестором и предполагает создание замкнутой образовательной экосистемы. Здесь появятся школа, дошкольное отделение, исследовательские лаборатории, спортивные сооружения и даже жилые корпуса для педагогов и семей, воспитывающих приемных детей. До 2030 года в Якутии запланирован ввод 167 объектов социального назначения, среди которых 24 школы, 22 детсада, 62 медучреждения, 22 спортобъекта и 19 культурных площадок.

Помимо инфраструктурных достижений, Айсен Николаев затронул тему позиционирования республики как центра креативных индустрий. Он отметил, что сегодня Якутия заявляет о себе не только как сырьевой регион, но и как территория творческих инициатив. Иллюстрацией этому служат рекордные сборы якутского кинематографа, которые по итогам прошлого года превысили 280 миллионов рублей, практически удвоив показатели предыдущего года. В текущем году стартует проектирование масштабного кинопавильона, который заложит фундамент для будущей киноинфраструктуры на всем Дальнем Востоке.

Значительные перспективы, по словам руководителя региона, открываются и в сфере искусственного интеллекта. Якутия стала первопроходцем в России, утвердив собственную региональную стратегию развития ИИ, и уже располагает действующей Лабораторией, помогающей внедрять цифровые разработки в управленческие процессы и экономику. Разработанные здесь решения получили признание на федеральном уровне — республика одержала победу в премии «Лидеры искусственного интеллекта» в категории «Регионы» с приложением «Киберзащитник». Айсен Николаев подчеркнул, что для многих такой прогресс кажется неожиданным, однако факты говорят сами за себя: на авторитетном форуме AI Journey из 106 представленных проектов двенадцать были рождены именно в Якутии, что свидетельствует о серьезном научно-техническом потенциале региона.