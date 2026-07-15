Глава Якутии Айсен Николаев представил Владимиру Путину планы по развитию экономики республики

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/sakha.gov.ru

На рабочей встрече с Президентом Владимиром Путиным глава Якутии Айсен Николаев представил развёрнутый отчёт о социально-экономическом положении республики, которое, несмотря на внешнее давление, демонстрирует устойчивость и рост. Владимир Путин, в свою очередь, положительно оценил достижения региона, выделив успехи в добыче драгоценных металлов и обсудив перспективные промышленные проекты, а также освоение стратегических месторождений.

Айсен Николаев акцентировал внимание на рекордных показателях прошлого года. Компания «АЛРОСА» стала единственной в мире алмазодобывающей корпорацией, завершившей финансовый год с чистой прибылью, а сама республика уверенно удерживает мировое лидерство по объёмам добычи алмазов. При этом Якутия впервые в своей истории вышла на первую строчку в России по добыче серебра, получив 586 тонн этого металла. По золоту регион второй год подряд находится на второй позиции с результатом 56,5 тонны, такие же позиции сохраняются у региона и по добыче угля (51 млн тонн), а по нефти и газу республика прочно входит в пятёрку ведущих субъектов федерации.

Отдельное внимание на встрече уделили новым этапам освоения стратегического минерального сырья. Глава региона сообщил, что в активную фазу переходит разработка месторождений редкоземельных и дефицитных металлов — в частности, уникальное Томторское месторождение включено в сферу деятельности компании «Роснефть», что открывает путь к освоению одного из крупнейших в России источников стратегического сырья.

Айсен Николаев подчеркнул, что экономический фундамент республики остаётся надёжным, бюджет исполняется без дефицита, а запуск новых индустриальных объектов обеспечит сохранение высоких темпов роста.

Параллельно глава Якутии доложил Президенту о ходе реализации трёх ключевых инфраструктурных проектов федерального масштаба — Тихоокеанской железной дороги, инициативы «Синергия Арктики» и строительства моста через Лену.

Так, Тихоокеанская магистраль, возведённая силами компании «Эльга», уже вышла на проектную мощность, обеспечивая пропуск до 30 млн тонн угля ежегодно, при этом само Эльгинское месторождение сегодня входит в число крупнейших угольных проектов мира.

Касательно «Синергии Арктики», стартовавшей в ноябре минувшего года, Айсен Николаев пояснил, что проект предполагает прокладку волоконно-оптической линии до 61 арктического посёлка. Финансирование идёт на паритетных началах: федеральный бюджет и республика направляют по 5,5 млрд рублей. Глава республики подчеркнул, что это даст северо-востоку страны колоссальный рывок в области инфокоммуникационной безопасности, связав регион с Чукоткой и Северным морским путём через трансарктические подводные кабели.

Что касается Ленского моста, то, по словам Айсена Николаева, объект находится в активной строительной фазе. Уже готовы фундаменты восьми опор, установлено 208 свай, продолжается изготовление и вывод в русло коффердамов для возведения русловых опор. Владимир Путин отметил колоссальный размах стройки, обратив внимание, что общая стоимость объекта оценивается более чем в 170 млрд рублей. На сегодняшний день на реализацию проекта направлено 26 млрд рублей из федерального, регионального бюджетов и от инвесторов, и все работы идут строго по графику. Айсен Николаев резюмировал, что реализация этих проектов позволит Якутии не только укрепить экономическую базу, но и обеспечить надёжную транспортную и коммуникационную связанность на десятилетия вперёд.