Повел мать в банк, думая, что получит наследство: Больше 12 млн рублей мошенники выманили у жительницы Якутии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В отдел полиции №2 МУ МВД России Якутское обратилась пожилая жительница Усть-Майского района, ставшая жертвой телефонных аферистов. Женщина 1944 года рождения передала курьеру все свои сбережения - 12 миллионов 300 тысяч рублей. Однако в полицию она пришла только через месяц после передачи денег. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Все началось в первой декаде мая, когда пенсионерка находилась у себя в районе и стала получать звонки от неизвестных. Злоумышленники представлялись сотрудниками ФСБ и начали запугивать ее уголовным делом. По их словам, с ее счетов происходили подозрительные операции, и чтобы избежать ареста, нужно срочно перевести деньги на так называемый "безопасный счет". Женщина, будучи в почтенном возрасте, не разбиралась в онлайн-банках и мобильных приложениях, поэтому физически не могла провести перевод самостоятельно.

Мошенники оперативно перестроились: они убедили пенсионерку срочно выехать из Усть-Майского района в Якутск, чтобы снять средства наличными и передать курьеру. Для конспирации преступники строго-настрого запретили женщине говорить о "секретной миссии" кому бы то ни было, включая детей, иначе, якобы, операция по поимке преступников будет сорвана. В результате бабушка, стремясь помочь "органам", приехала в столицу региона и обратилась за помощью к своему сыну. Она попросила сопроводить ее в банк для снятия денег, объяснив это тем, что хочет при жизни разделить свои накопления между детьми. Сын, не заподозрив обмана, помог матери снять все средства - сумму, которую она копила долгие годы.

6 июня к дому на улице Пояркова в Якутске подъехал курьер - неизвестный мужчина, которому пенсионерка передала пакет с 12 миллионами 300 тысячами рублей. Получив деньги, курьер скрылся, а пожилая женщина некоторое время продолжала хранить молчание.

Однако сохранить тайну до конца не получилось: сыновья начали задавать вопросы о судьбе обещанных денег. И только спустя больше месяца, когда уклоняться от ответа стало невозможно, пенсионерка призналась, что все средства отдала курьеру по указанию "сотрудников ФСБ". Именно тогда она и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Сотрудники уголовного розыска уже установили более полутора тысяч совпадений по базе номеров, с которых звонили преступники, в том числе и 82-летней якутянке. Правоохранители продолжают искать следы курьера и организаторов схемы, но на данный момент деньги найти не удалось. В полиции в очередной раз напоминают: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят переводить или передавать деньги посторонним, а если вам звонят с подобным требованием - немедленно кладите трубку.

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