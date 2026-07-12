Провел несколько часов на затопленной машине посреди реки: мужчина ждал помощи на крыше затонувшей машины в Якутии

О случившемся сообщили в ЕДДС Момского района Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Момском районе Якутии завершилась спасательная операция. 11 июля 59-летний работник золотодобывающей компании оказался в ловушке на крыше собственного вездехода – техника ушла под воду прямо во время движения по реке Эрикит. Мужчина выехал на свой участок, но на середине пути гусеничный транспорт стал тонуть, и ему пришлось забраться наверх, чтобы не погибнуть в ледяной воде. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

О случившемся сообщили в ЕДДС Момского района около полудня. Спасатели сразу же начали отрабатывать несколько вариантов спасения. Сначала из поселка Усть-Нера выехала машина с тремя людьми, а также готовился вездеход «Шерп» для наземной эвакуации.

Однако погода внесла коррективы – подъехать к месту оказалось невозможно, и автомобиль вернулся обратно. Тогда было принято решение поднимать в воздух вертолет, предоставленный золотодобывающей компанией. Документы на вылет оформили оперативно, и воздушное судно направилось прямо к точке инцидента.

В итоге мужчину благополучно сняли с крыши и доставили на базу компании в устье реки Эрикит. Весь инцидент находился на контроле в ГБУ «Служба спасения Якутии».