Заправка в канистры временно полностью запрещена Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжают решать непростую задачу – обеспечить регион топливом в условиях дефицита и сложностей с логистикой. Власти совместно с федеральным центром принимают комплекс мер, чтобы не допустить коллапса на автозаправочных станциях и срыва полевых работ. На заседании штаба под руководством вице-премьера Александра Новака были утверждены приоритетные объемы поставок нефтепродуктов, а графики отгрузки ежедневно мониторятся. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ситуация с бензином в Якутске и Якутии на 11 июля 2026

Особое внимание уделено аграриям – именно сейчас в республике идет активная фаза кормозаготовки и полевых работ. Чтобы техника не встала, подписан специальный приказ, определяющий порядок отпуска топлива сельхозпроизводителям на июль и август. Министерство сельского хозяйства уже распределило объемы по районам и сейчас доводит их до конкретных хозяйств. Также решается вопрос с авиакеросином для арктических территорий и дизелем для предприятий железной дороги – в Минэнерго направлены предложения по улучшению механизмов закупок в рамках Северного завоза.

Есть ли топливо на заправках в Якутске и Якутии 11 июля 2026

Однако до прихода новых партий топлива на заправках введены временные ограничения. Бензин отпускается строго дозированно – от 20 до 30 литров на одну машину, а дизельное топливо продают только по топливным картам. Заправка в канистры временно полностью запрещена. Министр Дмитрий Лепчиков подчеркивает: это не паника, а превентивная мера, которая позволит протянуть до стабилизации поставок. В приоритете – социальные учреждения, скорая помощь, МЧС, ЖКХ и, конечно, селяне, у которых сейчас каждая минута дорога. Как только графики отгрузок войдут в норму, ограничения снимут.